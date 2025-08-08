Barcelona đã tìm được một lối thoát bất ngờ để đẩy nhanh tiến trình đăng ký thi đấu cho các cầu thủ vẫn chưa có giấy phép La Liga: chia tay Inigo Martinez.

Trung vệ 34 tuổi là mắt xích quan trọng trong mùa đầu tiên của Hansi Flick, với cú đúp danh hiệu La Liga và Cúp nhà Vua.

Barca quyết định chia tay Inigo Martinez. Ảnh: FCB

Inigo đồng ý chuyển sang Al Nassr của Saudi Arabia, nơi Cristiano Ronaldo đang thi đấu và vừa đón Joao Felix.

Một trong những điều kiện mà quan trọng là Inigo phải ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Barca đã chấp thuận, như cách tri ân vì thái độ chuyên nghiệp của anh trong thời gian khoác áo CLB.

Bên cạnh đó, việc này cũng giúp Barca giảm gánh nặng quỹ lương lên tới 14 triệu euro (trước thuế), mở đường cho việc đăng ký một loạt cầu thủ mới: Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Gerard Martin, Marcus Rashford và Roony Bardghji – người ban đầu được chiêu mộ cho đội B nhưng đang gây ấn tượng mạnh với Flick.

Sự ra đi của Inigo Martinez cũng phần nào giúp Barca “hạ nhiệt” cuộc khủng hoảng đang leo thang với Marc-Andre ter Stegen – người từ chối cho phép chia sẻ hồ sơ y tế của mình với Ủy ban Y tế La Liga.

Trước thái độ cứng rắn đó, Barca vừa có hành động quyết liệt hơn: không chỉ mở cuộc điều tra nội bộ, mà còn chính thức tước băng đội trưởng của Ter Stegen – ít nhất là tạm thời.

Ronald Araujo được chỉ định thay thế, nhưng điều đáng nói là quyết định này được đưa ra mà không có sự tham vấn từ các cầu thủ trong đội.