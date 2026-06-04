"Bà đỡ" cho hệ sinh thái công nghiệp

Sau công cuộc Đổi mới, Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc thu hút đầu tư và phát triển sản xuất. Nhu cầu về các khu công nghiệp hiện đại ngày càng lớn, song bài toán đặt ra không chỉ là quỹ đất hay hạ tầng kỹ thuật mà còn là khả năng hình thành một môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động, thu hút lao động và tối ưu hiệu quả vận hành.

Nhận diện nhu cầu đó từ sớm, ROX Group đã lựa chọn tham gia lĩnh vực bất động sản công nghiệp bằng một tư duy phát triển khác biệt. Thay vì chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất, doanh nghiệp hướng đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, từ hạ tầng kỹ thuật đến các tiện ích phục vụ đời sống và làm việc.

Hệ sinh thái công nghiệp tại Nam Sách (Hải Phòng) do ROX Group kiến tạo

Bên cạnh việc phát triển các khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, ROX Group đồng thời thúc đẩy hình thành các khu đô thị và khu dân cư vệ tinh tại những địa phương đang trên đà công nghiệp hóa. Các khu nhà ở dành cho chuyên gia và người lao động được quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống thương mại, dịch vụ và tiện ích thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo điều kiện làm việc ổn định cho lực lượng lao động.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp gia tăng sức hấp dẫn của các khu công nghiệp mà còn giải quyết một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là duy trì nguồn nhân lực bền vững. Khi người lao động có nơi ở phù hợp, môi trường sống thuận tiện và điều kiện sinh hoạt tốt hơn, doanh nghiệp sản xuất cũng được hưởng lợi từ sự ổn định của lực lượng lao động.

Từ vai trò nhà phát triển hạ tầng, ROX Group từng bước trở thành đơn vị đồng hành cùng sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp, góp phần tạo nên lợi ích chung cho doanh nghiệp, người lao động và địa phương. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu ROX iPark ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Mang chuẩn mực đô thị hiện đại về địa phương

Tinh thần “thuận ích” tiếp tục được ROX Group hiện thực hóa khi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản đô thị. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tập trung vào các thành phố lớn, ROX Group lựa chọn hiện diện tại những địa phương giàu tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là các đô thị vệ tinh và khu vực đang trong quá trình đô thị hóa.

Đây là những nơi có nhu cầu lớn về không gian sống chất lượng nhưng nguồn cung còn hạn chế. Thay vì phát triển các dự án đơn lẻ, ROX Group hướng đến mô hình đô thị tích hợp, nơi cư dân có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, học tập, mua sắm, giải trí và chăm sóc sức khỏe trong cùng một hệ sinh thái.

Khu đô thị hạnh phúc nằm trong hệ sinh thái của ROX Group

Các khu đô thị do doanh nghiệp phát triển được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, tiện ích và dịch vụ quản lý vận hành. Không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân, các dự án còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và thu hẹp khoảng cách về chất lượng sống giữa khu vực trung tâm với các vùng đang phát triển.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, ROX Group cũng ghi dấu ấn bằng nhiều dự án mang tính tiên phong. Các khu đô thị như Goldmark City, GoldSeason, GoldSilk hay The GoldView là những dự án phát triển theo mô hình đa chức năng với hệ tiện ích phong phú, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân đô thị. Trong khi đó, dự án The Legend Danang sở hữu vị trí bên Cầu Rồng cùng thiết kế mang tính biểu tượng, góp phần tạo điểm nhấn mới cho diện mạo thành phố biển.

Nhìn lại hành trình ba thập kỷ, có thể thấy điểm chung trong các quyết định phát triển của ROX Group là luôn đặt mỗi dự án trong mối liên kết với cộng đồng và các bên liên quan. Nhà đầu tư có môi trường kinh doanh thuận lợi hơn; người lao động có điều kiện sống tốt hơn; người dân địa phương được tiếp cận các chuẩn mực đô thị hiện đại; còn địa phương có thêm động lực để phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Tổng Giám đốc ROX Group nhận giải thưởng “Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam” ngày 2/6/2026 tại Hà Nội

Những giá trị được ROX Group kiên trì kiến tạo không chỉ hiện diện trong từng dự án mà còn được thể hiện thông qua hệ sinh thái thương hiệu gồm ROX iPark, ROX Living và ROX Signature. Mỗi thương hiệu đảm nhiệm một phân khúc chuyên biệt, góp phần khẳng định vị thế của ROX Group trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Việc ROX Group được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam là sự ghi nhận cho một hành trình phát triển bền bỉ và nhất quán. Sau 30 năm, triết lý “Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống” không chỉ là định hướng hoạt động mà đã trở thành dấu ấn riêng của doanh nghiệp trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và thị trường.

Bích Đào