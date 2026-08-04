Tiếp sức HSSV qua học bổng và sân chơi sáng tạo

Không một tài năng nào trưởng thành nếu thiếu cơ hội đầu tiên. Phía sau nhiều doanh nhân, nhà khoa học hay vận động viên thành công luôn có một người thầy, một tổ chức hoặc một doanh nghiệp sẵn sàng trao niềm tin đúng lúc. Với ROX Group, đồng hành cùng thế hệ trẻ cũng bắt đầu từ niềm tin giản dị ấy.

Chính vì vậy, bên cạnh phát triển hoạt động kinh doanh, ROX Group liên tục triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên và tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực.

Như cuối tháng 7/2026, ROX Group và Popplife (thành viên ROX Key, thuộc hệ sinh thái ROX Group) đã đồng hành cùng “sân chơi” Global Highschool Business Competition (GHBC) 2026 với vai trò Nhà tài trợ Kim cương. Cuộc thi quy tụ những học sinh trung học đến từ nhiều quốc gia, mang đến cơ hội để các bạn trẻ thử sức với các bài toán kinh doanh, giải quyết những vấn đề thực tiễn và rèn luyện tư duy lãnh đạo trong môi trường quốc tế.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và thương hiệu ROX Group phát biểu tại cuộc thi Global Highschool Business Competition 2026

Không chỉ đồng hành với những sân chơi trí tuệ này, trong năm 2026, ROX Group còn tiếp sức cho hành trình học tập của nhiều HSSV thông qua các chương trình học bổng.

Cụ thể, ROX Group đã trao học bổng trị giá 150 triệu đồng cho 6 sinh viên đại học theo chương trình hợp tác; trao học bổng trị giá 35,1 triệu đồng cho 13 học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng. Sắp tới đây, khi năm học mới bắt đầu, ROX Group cũng dành những suất học bồng hỗ trợ các sinh viên học giỏi, vượt khó, khích lệ các em tiếp tục theo đuổi con đường học tập và phát triển bản thân.

Sự đồng hành ấy cũng được mở rộng sang lĩnh vực thể thao khi ROX Group hỗ trợ kinh phí cho vận động viên Jujitsu Hoàng Thị Sình - gương mặt trẻ đạt nhiều thành tích nổi bật. Với doanh nghiệp, mỗi tài năng được tiếp sức hôm nay đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ khác trong tương lai.

Kết nối, mở rộng cơ hội phát triển cho người trẻ

Song song với đó, những năm qua, các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái ROX Group cũng tích cực hợp tác cùng các trường đại học như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Đại Nam… và nhiều cơ sở đào tạo khác thông qua các chương trình tọa đàm nghề nghiệp, chia sẻ chuyên môn, tham quan doanh nghiệp, thực tập và kết nối tuyển dụng.

Workshop “Định hình phong cách và bản lĩnh công sở ngành tài chính ngân hàng” do TNTalent phối hợp tổ chức

Song song với các hoạt động kết nối cùng nhà trường, TNTalent - công ty trong hệ sinh thái ROX Group - còn phát triển TWings Academy, chương trình đào tạo thực chiến dành cho các ứng viên tiềm năng ngành ngân hàng. Thay vì chỉ tuyển dụng khi nhân sự đã sẵn sàng, chương trình đồng hành với người trẻ ngay từ giai đoạn đầu phát triển nghề nghiệp, giúp họ tích lũy kỹ năng thực tiễn, hiểu môi trường doanh nghiệp và từng bước trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một khóa đào tạo của Twings Academy

Những hoạt động này giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động, đồng thời tạo cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc đồng hành cùng thế hệ trẻ cũng là một trong những nội dung được ROX Group triển khai thông qua chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share. Với hai nhánh hoạt động “Chia sẻ yêu thương” và "Cùng em tới trường", ROX Share hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, từ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, chăm lo an sinh xã hội đến tạo điều kiện để học sinh, sinh viên và tài năng trẻ có thêm cơ hội học tập, phát triển và hiện thực hóa khát vọng của mình.

Đó cũng là cách ROX Group lựa chọn để viết tiếp hành trình 30 năm kiến tạo: không chỉ xây dựng những giá trị cho hôm nay, mà còn góp phần vun đắp một thế hệ sẵn sàng kiến tạo tương lai.

Bích Đào