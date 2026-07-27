Thúc đẩy thanh niên Việt Nam tham gia phát triển đô thị bền vững

Trong hai ngày 25/7 và 26/7, “Re:City Hackathon 2026” - chương trình Hackathon về chuyển đổi xanh đô thị do ASEAN Youth Organization Vietnam (AYO Vietnam) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của 11 chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, tài chính, đầu tư xanh và gần 80 thanh niên đến từ nhiều trường trung học phổ thông và đại học trên địa bàn thành phố.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, các đô thị Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức về sử dụng năng lượng, quản lý tài nguyên, chất thải và phát triển bền vững. Chuyển đổi xanh vì vậy không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là yêu cầu cấp thiết để xây dựng những đô thị có khả năng thích ứng, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Bên cạnh vai trò của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức chuyên môn, thanh niên được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng tiên phong với những ý tưởng đổi mới, tư duy liên ngành và tinh thần sẵn sàng hành động. Việc tạo ra những không gian để người trẻ học hỏi, kết nối và cùng phát triển các giải pháp cho các thách thức đô thị là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Tham gia “Re:City Hackathon 2026”, các học sinh, sinh viên đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới.

Được xây dựng với định hướng trở thành một nền tảng để thanh niên cùng học hỏi, hợp tác và phát triển những giải pháp khả thi cho các thách thức về chuyển đổi xanh đô thị, “Re:City Hackathon 2026” kết hợp giữa đào tạo chuyên sâu, cố vấn từ các chuyên gia và quá trình phát triển giải pháp theo đội. Qua đó, tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận những vấn đề thực tiễn dưới góc nhìn liên ngành và định hướng triển khai trong thực tế.

Bà Nguyễn Huy Diệu Anh, trưởng đại diện AYO Vietnam cho biết: "Re:City Hackathon" không chỉ là một cuộc thi phát triển ý tưởng mà còn là hành trình giúp người tham gia tiếp cận các phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu, tư duy hệ thống và góc nhìn liên ngành.

“Chương trình hướng đến việc xây dựng những giải pháp có khả năng triển khai trong thực tế, đồng thời tạo cơ hội để thanh niên kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền vững”, bà Diệu Anh chia sẻ thêm.

Nâng cao năng lực tư duy hệ thống, kỹ năng xây dựng giải pháp dựa trên dữ liệu

Trước khi bước vào vòng hackathon trực tiếp tại Hà Nội, các đội thi đã hoàn thành chương trình đào tạo trực tuyến kéo dài 2 ngày với các nội dung về bối cảnh chuyển đổi xanh đô thị tại Việt Nam, tư duy hệ thống, phân tích các bên liên quan và phương pháp xây dựng và đo lường hiệu quả của giải pháp dựa trên bằng chứng và nhu cầu thực tiễn. Đây là nền tảng để các đội tiếp tục phát triển ý tưởng trong suốt chương trình.

Phiên trao đổi về chuyển đổi xanh, khởi nghiệp bền vững trong khuôn khổ chương trình “Re:City Hackathon 2026”.

“Re:City Hackathon 2026” được thiết kế xoay quanh 3 nhóm thử thách chính: Re:cover - Hệ thống phục hồi tuần hoàn; Re:duce - Nhu cầu năng lượng và hiệu quả; Re:make - Vật liệu từ chất thải. Mỗi đội tập trung nghiên cứu một nhóm thử thách, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết trong quá trình chuyển đổi xanh tại đô thị.

Liên tục trong 2 ngày diễn ra chương trình, 12 đội học sinh, sinh viên đã có cơ hội được làm việc cùng các cố vấn và các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các cơ sở nghiên cứu. Các phiên cố vấn, phản biện và chia sẻ chuyên môn đã giúp các đội hoàn thiện giải pháp, nâng cao tính khả thi cũng như khả năng áp dụng trong thực tế.

Theo chia sẻ của Trần Minh Nguyệt, thành viên đội Phoenix Fabric, chương trình “Re:City Hackathon 2026” vừa là một thử thách để bạn bước ra khỏi vùng an toàn, vừa là cơ hội để người trẻ đóng góp tiếng nói và sức sáng tạo của mình vào những giải pháp hướng đến một tương lai đô thị bền vững hơn.

Bên cạnh hoạt động phát triển giải pháp, chương trình còn tổ chức các phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi xanh, khởi nghiệp bền vững, tài chính xanh và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững. Đây là cơ hội để người tham gia mở rộng kiến thức, kết nối với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và tìm hiểu những xu hướng mới trong quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Đội Vortex X được Ban tổ chức trao giải Nhất chương trình “Re:City Hackathon 2026”.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Vortex X với giải pháp ứng dụng IoT và AI nhằm tối ưu hóa năng lượng cho các tòa nhà thông minh và hạ tầng công cộng, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, cắt giảm phát thải carbon và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hai giải Nhì đã thuộc về các đội thi: Sillirise với giải pháp sản xuất nguyên liệu silica từ nguồn tài nguyên tái tạo, hướng tới thay thế silica khai thác truyền thống bằng vật liệu có lượng phát thải carbon thấp phục vụ sản xuất công nghiệp; Fantastic Four với giải pháp máy thu hồi cốc nhựa PET tại các trường đại học, khuyến khích phân loại, thu gom và tái chế nhựa PET ngay trong khuôn viên trường.

Theo kế hoạch, “Re:City Hackathon 2026” sẽ được tổ chức tại TPHCM vào tháng 8/2026, tiếp tục kết nối và trao quyền cho thế hệ trẻ trong việc phát triển các giải pháp đổi mới nhằm hướng tới những đô thị xanh, bền vững và có khả năng thích ứng cao hơn.