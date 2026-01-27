Tin vào sức mạnh nội lực, doanh nghiệp bước vào tuổi 30 với tâm thế vững vàng, sẵn sàng hiện thực hóa khát vọng vươn xa trên hành trình phát triển mới.

30 năm kiến tạo: Chọn việc khó để đi đường dài

Nhìn lại chặng đường 30 năm tại Hội nghị Kinh doanh ROX Up 2026 với chủ đề “Kiến tạo - Vươn xa”, Ban lãnh đạo ROX Group khẳng định đó là hành trình của những lựa chọn kiên định: tiên phong khai phá lĩnh vực mới, dám nghĩ lớn, làm bền bỉ và theo đuổi giá trị đóng góp lâu dài cho xã hội và đất nước.

Sự kiên định ấy đã giúp ROX Group từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm thuận ích, trải rộng từ khu công nghiệp, đô thị đến năng lượng, dịch vụ và quản lý vận hành. Mỗi lĩnh vực đều được phát triển theo hướng tạo ra giá trị “đẹp - chất - sang”, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hàng nghìn khách hàng trong nước và quốc tế.

Năm 2025 được xem là một phép thử lớn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước tác động từ cải cách hành chính toàn diện trong nước và những biến động khó lường của môi trường kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, ROX Group chủ động tái cấu trúc theo các trụ cột kinh doanh rõ ràng, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho con người, công nghệ và quy trình. Những chuyển biến tích cực trên toàn hệ sinh thái cho thấy sự trưởng thành rõ nét về năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp của đội ngũ.

Củng cố trụ cột, gia tăng sức bật

Tổng Giám đốc Trần Xuân Quảng phát biểu tại Hội nghị

Bất động sản tiếp tục giữ vai trò trụ cột dẫn dắt tăng trưởng của ROX Group với hai mũi nhọn chiến lược là ROX Living và ROX Signature.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, ROX Living tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển dự án, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và gia tăng tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm cư dân. Những nỗ lực này tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Gia nhập thị trường với định vị rõ nét ở phân khúc cao cấp, ROX Signature theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên chuẩn mực sản phẩm và vận hành. Ngay trong năm đầu tiên, các dự án như The Legend Danang hay ROX Tower Goldmark City đã tạo được dấu ấn tích cực. Trong chu kỳ sàng lọc của thị trường bất động sản, ROX Signature duy trì nhịp tăng trưởng nhờ chiến lược nhất quán: lấy minh bạch làm nền tảng, chuẩn mực triển khai làm cam kết và bộ tiêu chí sản phẩm làm xương sống cho phát triển dài hạn.

Ở mảng khu công nghiệp, ROX iPark tiếp tục tiến bước vững chắc thông qua việc chủ động xúc tiến đầu tư, mở rộng tiếp cận khách thuê quốc tế, linh hoạt điều chỉnh chiến lược và tối ưu vận hành. Mục tiêu xuyên suốt là gia tăng trải nghiệm và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Song hành với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, khối dịch vụ vận hành của ROX Group được nâng tầm tương xứng. Năm 2025, ROX Key tập trung khai thác sức mạnh hệ sinh thái, khẳng định năng lực vận hành và mở rộng kinh doanh với các giải pháp toàn diện, gia tăng giá trị cho khách hàng. Trong khi đó, ROX Lease ưu tiên tối ưu hiệu quả tài sản, tạo dòng tiền ổn định, góp phần củng cố nền tảng tài chính cho cả hệ sinh thái.

Sẵn sàng bứt phá, vươn xa

Chia sẻ tại ROX Up 2026, lãnh đạo ROX Group nhấn mạnh: “Ba mươi năm qua, trên hành trình kiến tạo thuận ích, ROX Group không ngừng nỗ lực, học hỏi từ thực tiễn để trưởng thành. Chúng tôi tin vào sức mạnh nội lực để tự tin đi xa hơn, bay cao hơn”.

Hưởng ứng định hướng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ, ROX Group đã chủ động tìm kiếm cơ hội tại các thị trường quốc tế, trong đó có khu vực Trung Á. Trên cơ sở nghiên cứu bài bản và lựa chọn có trọng tâm, doanh nghiệp từng bước tiếp cận các lĩnh vực then chốt như bất động sản và năng lượng, đặt mục tiêu tạo dấu ấn bằng những kết quả cụ thể trong giai đoạn 2026-2027.

Các lãnh đạo cấp cao ROX Group cùng thảo luận về cách thức “Kiến tạo - Vươn xa” trong năm 2026

Điểm tựa cho hành trình vươn xa của ROX Group chính là năng lực vận hành, dữ liệu và con người - những yếu tố được bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm. Việc triển khai mô hình quản trị trải nghiệm khách hàng (CXM) với đội ngũ chuyên trách, quy trình chuẩn hóa và hệ thống lắng nghe đa kênh giúp doanh nghiệp chuyển từ phản ứng sang chủ động, sẵn sàng nhân rộng tại các thị trường mới. Các chỉ số hài lòng khách hàng duy trì ở mức cao là minh chứng cho sự nhất quán trong chiến lược phát triển.

Bước sang cột mốc 30 năm, thông điệp “Kiến tạo - Vươn xa” được ROX Group xác định như một yêu cầu chiến lược: kiến tạo năng lực, con người và hệ thống; vươn xa trong tư duy, chuẩn mực và bản lĩnh quản trị. Đây sẽ là giai đoạn tăng tốc có chọn lọc, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy năng lực cốt lõi, bứt phá tại thị trường trong nước và từng bước đưa giá trị Việt vươn ra thế giới.

(Nguồn: ROX Group)