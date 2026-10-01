Trong khuôn khổ VIPF 2026, chương trình bình chọn VIPF Green Future Awards - Vì Tương lai xanh 2026 đã ghi nhận ROX iPark (thành viên hệ sinh thái ROX Group) là một trong những “Nhà phát triển BĐS công nghiệp chuyển đổi xanh tiêu biểu”.

Kết quả này phản ánh định hướng mà ROX iPark theo đuổi trong phát triển hạ tầng xanh, ứng dụng công nghệ vào vận hành và mở rộng các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp.

ROX iPark được vinh danh tại chương trình VIPF Green Future Awards - Vì Tương lai xanh 2026

Xanh từ quy hoạch, thông minh trong vận hành

Phát triển BĐS công nghiệp xanh đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các nhà phát triển hạ tầng. Bên cạnh quỹ đất và hệ thống giao thông kết nối, doanh nghiệp sản xuất ngày càng quan tâm đến hiệu quả sử dụng năng lượng, khả năng kiểm soát tác động môi trường và chất lượng vận hành trong dài hạn. Những yếu tố này đòi hỏi tư duy phát triển KCN phải thay đổi ngay từ khâu quy hoạch, thay vì chỉ bổ sung các giải pháp môi trường khi dự án đã đi vào hoạt động.

Với ROX iPark, định hướng xanh được thể hiện qua ba trụ cột: quy hoạch hạ tầng theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời từng bước sử dụng vật liệu và nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Tại các dự án thế hệ mới như Minh Quang, Gia Lộc, Quế Võ III,… ROX iPark định hướng tích hợp các yếu tố môi trường ngay từ khâu quy hoạch, từ việc chú trọng không gian xanh, hạ tầng đồng bộ, sử dụng tài nguyên hiệu quả, đến định hướng thu hút các ngành nghề ít phát thải, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm và tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo hướng bền vững.

Nếu quy hoạch là nền tảng, thì công nghệ chính là công cụ để các mục tiêu xanh được chuyển hóa thành hiệu quả vận hành. Tại KCN Quang Minh, ROX iPark ứng dụng giải pháp KCN thông minh T.SIE (TNTech Smart Industrial Ecosystem) nhằm tăng cường khả năng giám sát và quản lý hạ tầng. Các hệ thống cảm biến hỗ trợ điều khiển chiếu sáng theo nhu cầu sử dụng; công nghệ giám sát và cảnh báo giúp phát hiện các chỉ số vượt ngưỡng để kịp thời xử lý…

Việc số hóa dữ liệu vận hành còn giúp thông tin được cập nhật liên tục, tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả quản lý, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và đơn vị vận hành theo dõi việc sử dụng tài nguyên, kiểm soát các tác động môi trường và đưa ra quyết định kịp thời.

Doanh nghiệp triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái trong KCN do ROX iPark phát triển

Nhiều KCN do ROX iPark phát triển đã thực hiện chuyển đổi hệ thống chiếu sáng sang đèn LED, sử dụng ống thoát nước HDPE thay cho ống bê tông, triển khai điện mặt trời áp mái. Từ quy hoạch, vật liệu, năng lượng đến vận hành, các giải pháp này cho thấy định hướng xanh đang được cụ thể hóa thành những lựa chọn có tính thực tiễn trong hạ tầng KCN.

Điều này lý giải cho việc ROX iPark liên tục được bình chọn là một trong những đơn vị tiên phong trong phát triển BĐS công nghiệp xanh và bền vững trong các năm 2024, 2025 và 2026. Sự ghi nhận này là dấu mốc trên hành trình chuyển các mục tiêu phát triển xanh thành những giải pháp cụ thể trong đầu tư, xây dựng và vận hành KCN của đơn vị này.

Từ KCN xanh đến hệ sinh thái đồng hành cùng doanh nghiệp

Một KCN xanh không chỉ được tạo nên bởi những hàng cây, hệ thống xử lý nước thải hay những tấm pin mặt trời. Giá trị của một KCN định hướng phát triển bền vững còn nằm ở khả năng tạo ra môi trường để doanh nghiệp bên trong vận hành hiệu quả, thích ứng với những yêu cầu mới và từng bước chuyển đổi theo hướng xanh hơn. Đây cũng là cách ROX iPark mở rộng vai trò của mình, từ phát triển hạ tầng sang kết nối các nguồn lực đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp - Kiến tạo phát triển bền vững” được ROX iPark tổ chức tại Hải Phòng đầu tháng 9/2026 là một ví dụ. Không chỉ cung cấp thông tin, chương trình quy tụ các chuyên gia, đơn vị tư vấn trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vận hành, năng lượng sạch..., tạo không gian để doanh nghiệp cập nhật chính sách, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm lời giải cho những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Hội thảo ROX iPark Business Connect 2026 - Đồng hành cùng doanh nghiệp - Kiến tạo phát triển bền vững

Bởi với doanh nghiệp sản xuất, phát triển bền vững không phải là một bài toán riêng của môi trường. Đó là câu chuyện đồng thời liên quan đến năng lượng, chi phí, công nghệ, tuân thủ, quản trị và khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường. Khi những yếu tố này ngày càng đan xen, một hệ sinh thái hỗ trợ phù hợp có thể trở thành một phần quan trọng trong năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Từ quy hoạch hạ tầng, ứng dụng công nghệ đến kết nối các nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp, ROX iPark đang từng bước mở rộng cách tiếp cận với BĐS công nghiệp: không chỉ tạo ra mặt bằng cho sản xuất, mà hướng tới kiến tạo một môi trường để doanh nghiệp vận hành hiệu quả và phát triển bền vững.

Việc được Hội đồng bình chọn “Vì Tương lai xanh 2026” ghi nhận là một trong những đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam là sự ghi nhận cho những nỗ lực ROX iPark đang theo đuổi trong phát triển hạ tầng xanh và bền vững. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục cụ thể hóa định hướng ấy bằng những giải pháp thiết thực, tạo giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường.

Bích Đào