Nhiều nhà phát triển khu công nghiệp (KCN) tại Việt Nam đang tái định vị vai trò của mình không chỉ dừng ở phát triển hạ tầng mà phải trở thành đối tác đồng hành dài hạn của nhà đầu tư qua hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, từ vận hành, công nghệ, logistics đến hỗ trợ pháp lý, tuyển dụng và chuyển đổi xanh. Đây cũng là hướng đi mà ROX Group tiên phong kiến tạo thông qua thương hiệu ROX iPark trong hành trình gần 30 năm phát triển KCN tại Việt Nam.

Từ tâm thế “đồng hành”

Những năm đầu 2000, khi làn sóng FDI bắt đầu hình thành tại Việt Nam, ROX iPark chính thức tham gia thị trường BĐS công nghiệp với dự án đầu tiên là KCN Nam Sách (Hải Phòng).

Ở giai đoạn thị trường còn sơ khai, bài toán lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài là quỹ đất và hạ tầng sản xuất. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp FDI cũng liên tục thay đổi. Nhà đầu tư không chỉ cần mặt bằng mà còn cần một môi trường sản xuất ổn định, vận hành hiệu quả và có khả năng kết nối chuỗi cung ứng.

Thay vì chỉ dừng ở vai trò cho thuê đất công nghiệp, ROX iPark từng bước mở rộng dịch vụ theo hướng đồng hành toàn diện cùng khách thuê. Hệ sinh thái dịch vụ được phát triển bao gồm tư vấn thủ tục đầu tư, hỗ trợ pháp lý, quản lý vận hành khu công nghiệp, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ tuyển dụng lao động, kết nối logistics và các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ tiếp cận theo hướng “đồng hành cùng nhà đầu tư”, số lượng doanh nghiệp lựa chọn các KCN của ROX iPark ngày càng mở rộng. Hiện đã có hơn 600 nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động sản xuất tại các KCN do doanh nghiệp phát triển và quản lý.

Tổng diện tích đất công nghiệp ROX iPark quản lý đã đạt hơn 3.000ha tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đến vai trò “kiến tạo”

Sau đại dịch Covid-19, Việt Nam nổi lên là điểm đến tiềm năng trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ môi trường chính trị ổn định, nền kinh tế năng động và khả năng hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các địa phương và nhà phát triển KCN. Nếu trước đây chi phí là yếu tố then chốt, thì hiện nay các tập đoàn quốc tế ngày càng ưu tiên những KCN có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn ESG, tối ưu vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Điều đó khiến vai trò của nhà phát triển KCN cũng thay đổi. Doanh nghiệp không còn chỉ xây dựng hạ tầng mà phải tham gia sâu hơn vào quá trình vận hành và kiến tạo môi trường sản xuất.

Các KCN do ROX iPark phát triển luôn chú trọng yếu tố thông minh và xanh hóa

Nắm bắt xu hướng này, ROX iPark đẩy mạnh phát triển mô hình hệ sinh thái công nghiệp theo hướng tích hợp công nghệ, dịch vụ và hợp tác đa bên. Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, doanh nghiệp tập trung phát triển các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư như vận hành số hóa, quản trị năng lượng, kiểm soát phát thải, dịch vụ logistics, hỗ trợ thủ tục pháp lý, tư vấn đầu tư và kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp trong KCN.

Một trong những định hướng trọng tâm là phát triển KCN thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và tối ưu trải nghiệm cho nhà đầu tư.

Hiện 14 KCN của ROX iPark đang trong quá trình triển khai và mở rộng việc xây dựng kiến trúc tổng thể cho mô hình KCN thông minh với các mục tiêu như tăng cường an ninh an toàn, số hóa công tác quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hỗ trợ quản lý phát thải carbon.

Tại KCN Quang Minh, việc ứng dụng giải pháp KCN thông minh được đánh giá giúp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và tạo nền tảng cho định hướng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh ESG dần trở thành “giấy thông hành” của chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển xanh không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các KCN.

Theo đại diện ROX iPark, chuyển đổi xanh không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ khách thuê quốc tế mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Định hướng này cũng mang lại sự ghi nhận cho doanh nghiệp trên thị trường. Năm 2025, ROX iPark được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu” tại Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Từ một nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ROX iPark đang từng bước mở rộng vai trò sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp tích hợp - nơi hạ tầng, công nghệ, dịch vụ được kết nối trong cùng một nền tảng vận hành. Đây cũng được xem là hướng đi tất yếu của ngành bất động sản công nghiệp trong giai đoạn cạnh tranh FDI thế hệ mới.