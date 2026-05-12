Một lãnh đạo xã Bó Sinh cho biết, trưa cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước khiến một người thiệt mạng và một người đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Cụ thể, danh tính nạn nhân đã tử vong là chị Lò Thị T. (35 tuổi), nạn nhân đang mất tích là chị Tòng Thị H. (23 tuổi). Cả 2 đều sinh sống ở bản Huổi Pàn.

Theo lãnh đạo xã Bó Sinh, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả 2 người đang đi kéo vó bắt cá ở sông Mã đã không may bị nước cuốn trôi. Hiện tại UBND xã Bó Sinh đang huy động các lực lượng tìm kiếm nạn nhân Hoài đang mất tích.

Xã Bó Sinh phát thông báo tìm tung tích chị Tòng Thị H. đang mất tích.

Đồng thời, UBND xã Bó Sinh cũng đã phát thông báo gửi các địa phương, đơn vị ven sông Mã hỗ trợ theo dõi, tìm kiếm chị Hoài.