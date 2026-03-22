Chiều nay (22/3), người dân thôn Tam Tân, xã Tân Hải (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một con cá chết có thân dài khoảng 4m, mình dẹt, vây lưng màu đỏ kéo dài từ đầu đến đuôi, trôi dạt vào bờ biển gần khu vực Dinh Thầy Thím.

Người dân địa phương hợp sức đưa con cá vào bờ. Ảnh: T.H

Nhiều người sau đó đã cùng nhau đưa con cá vào bờ. Qua quan sát đặc điểm bên ngoài, người dân nhận định đây là cá mái chèo. Cá nặng khoảng 20kg, phần đầu và dưới miệng có râu dài, đuôi bị đứt.

Con cá mái chèo dài khoảng 4m, phần đuôi bị đứt. Ảnh: T.H

Cho rằng đây là loài cá “thiêng”, hiếm gặp, người dân đã tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương trong chiều tối cùng ngày.

Theo tìm hiểu, cá mái chèo, còn gọi là cá hố rồng, là loài cá xương dài nhất thế giới. Loài này có thân hình dẹt, dài như dải ruy băng, màu bạc ánh kim, vây lưng đỏ rực kéo dài dọc cơ thể. Chúng thường sống ở độ sâu từ 200-1.000m dưới mực nước biển và hiếm khi xuất hiện gần bờ.

Cá mái chèo có chiều dài phổ biến từ 3-8m, cá biệt có thể đạt tới 17m, nặng khoảng 270kg.

Loài này gắn với nhiều truyền thuyết, trong đó có quan niệm rằng đây là “sứ giả từ cung điện thủy thần”, liên quan đến những tin đồn về điềm báo động đất hoặc sóng thần.