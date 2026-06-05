Một nghiên cứu mới của Kaspersky và Viện Công nghệ Singapore (SIT) cho thấy nghịch lý đáng lo ngại: những phụ huynh thường xuyên đăng tải hình ảnh, video và thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội lại có xu hướng ít quan tâm hơn đến các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và an toàn trực tuyến.

Phụ huynh chia sẻ quá nhiều về con cái nhưng lại không quan tâm đến bảo mật dữ liệu. Ảnh: ChatGPT

Khảo sát được thực hiện với 152 phụ huynh tại Ai Cập và nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Ấn Độ và Hồng Kông (Trung Quốc).

Kết quả chỉ ra rằng tần suất chia sẻ thông tin về con cái càng cao thì động lực áp dụng các biện pháp bảo mật càng giảm.

“Cha mẹ càng khoe con trên mạng nhiều bao nhiêu thì lại càng ít để ý đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của con bấy nhiêu”, Phó Giáo sư Jiow Hee Jhee, Phó Giám đốc Học viện Giảng dạy và Học tập tại SIT, nhận định.

Theo ông, đây là một nghịch lý trong hành vi số của phụ huynh, khi sự tự tin trên môi trường trực tuyến có thể dẫn đến tâm lý chủ quan trước các rủi ro tiềm ẩn.

Nghiên cứu cũng cho thấy đa số phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng lại coi các thao tác bảo mật là phiền phức.

Có tới 87% người tham gia đồng ý rằng việc giới hạn người xem bài đăng giúp giảm nguy cơ lộ lọt thông tin, song gần một nửa cho rằng quá trình thiết lập này tốn thời gian.

Tương tự, 83% nhận định việc tắt siêu dữ liệu và định vị địa lý có thể bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn, nhưng hơn một phần ba số người được hỏi cho biết họ ngại thực hiện vì mất công.

Theo bà Trishia Octaviano, Quản lý Cấp cao mảng Giáo dục An ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, tâm lý ưu tiên sự tiện lợi đang trở thành rào cản lớn đối với việc bảo vệ an toàn số.

“Chúng ta thường giữ nguyên các cài đặt mặc định của ứng dụng vì việc thay đổi chúng đòi hỏi thời gian và công sức. Dù nhận thức được tầm quan trọng của an toàn số nhưng sự chủ quan cùng cảm giác bất tiện khi thiết lập các lớp bảo vệ đã tạo ra rào cản tâm lý đáng kể đối với nhiều phụ huynh”, bà cho biết.

Đáng chú ý, dù hơn 80% phụ huynh tin rằng họ có thể bảo vệ quyền riêng tư của con bằng cách kiểm soát nội dung đăng tải và thiết lập chế độ riêng tư phù hợp, vẫn có tới 72% lo ngại tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân có thể bị tin tặc xâm phạm ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết.

Từ kết quả nghiên cứu, các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần thường xuyên rà soát cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội, hạn chế chia sẻ vị trí và thông tin nhận dạng của trẻ, xóa siêu dữ liệu khỏi hình ảnh trước khi đăng tải, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng những nội dung liên quan đến con cái để giảm thiểu các rủi ro trên không gian mạng.

“Cách cha mẹ nhìn nhận việc chia sẻ dữ liệu sẽ định hình cách họ bảo vệ quyền riêng tư của con. Điều đó cho thấy việc nâng cao nhận thức về các rủi ro từ thói quen chia sẻ thông tin là vô cùng cần thiết”, Phó Giáo sư Jiow nhấn mạnh.