Hôm 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về AI và an ninh quốc gia. Sắc lệnh yêu cầu chính phủ xây dựng một quy trình chuẩn hóa nhằm xác định "các năng lực không gian mạng tiên tiến của các mô hình AI".

Các nhà phát triển AI được đề nghị hợp tác trên cơ sở tự nguyện, cung cấp quyền truy cập sớm vào những hệ thống được phân loại là mô hình tiên phong.

Chính phủ yêu cầu quyền tiếp cận các mô hình này tối đa 30 ngày trước khi công ty dự kiến phát hành rộng rãi, đồng thời cho phép chính phủ hỗ trợ lựa chọn "các đối tác tin cậy" được cấp quyền tiếp cận sớm.

Các nhà phát triển AI được đề nghị hợp tác trên cơ sở tự nguyện, cung cấp quyền truy cập sớm vào những hệ thống được phân loại là mô hình tiên phong. Ảnh: hackerone

Trong 30 ngày tới, các cơ quan liên bang sẽ ban hành hướng dẫn an ninh mạng, thiết lập trung tâm phân loại lỗ hổng và mở rộng bảo vệ cho ngân hàng, bệnh viện.

Trong vòng 60 ngày, giới chức phải định nghĩa các hệ thống AI đủ tiêu chuẩn là "mô hình tiên phong" và bắt đầu xây dựng quy trình tự nguyện chia sẻ hệ thống với chính phủ.

Tác động thực tế của sắc lệnh sẽ phụ thuộc vào mức độ thực thi của các cơ quan và sự tự nguyện tham gia từ các công ty AI.

Theo eWeek, về mặt thực tiễn, chính quyền Mỹ đang theo đuổi mục tiêu kép: tránh ban hành các quy định quản lý AI mới trên diện rộng, nhưng vẫn xây dựng cơ chế liên bang để đối phó với rủi ro an ninh mạng từ các mô hình tiên tiến nhất.

Sắc lệnh bảo vệ các ngân hàng, bệnh viện và hạ tầng trọng yếu một cách gián tiếp thông qua các biện pháp an ninh mạng, thay vì can thiệp vào cách họ sử dụng AI hàng ngày.

Trọng tâm là làm cho các hệ thống này khó bị tấn công hoặc gián đoạn hơn khi các cuộc tấn công bằng AI ngày càng tinh vi.

Động thái diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Trump hoãn lễ ký kết với CEO công nghệ hàng đầu vì "không thích một số khía cạnh của sắc lệnh", theo chia sẻ của ông với báo giới thời điểm đó.

Sắc lệnh này, dù chưa đi sâu vào chi tiết, được ban hành vào thời điểm mang tính bước ngoặt của ngành AI tại Mỹ. Hôm 1/6, nhà phát triển Anthropic cho biết đã nộp hồ sơ bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đối thủ OpenAI cũng đang chuẩn bị cho một đợt chào bán tiềm năng trong năm nay.

Trong khi đó, tập đoàn SpaceX của Elon Musk, công ty mẹ của phòng nghiên cứu SpaceXAI, dự kiến sẽ đi trước cả hai đối thủ trên để tiến ra thị trường đại chúng. Đợt chào bán có thể diễn ra ngay tuần tới với mức định giá vượt 1.000 tỷ USD.

Sắc lệnh mới cũng xuất hiện sau khi Anthropic thu hút sự chú ý của giới chức và Phố Wall hồi đầu năm bằng việc công bố Claude Mythos Preview, một mô hình có khả năng vượt trội trong việc xác định điểm yếu và lỗ hổng bảo mật phần mềm.

Công ty đã giới hạn đợt triển khai cho một nhóm doanh nghiệp chọn lọc trong khuôn khổ sáng kiến an ninh mạng mang tên Project Glasswing.

Việc ra mắt Mythos đã thúc đẩy nhiều cuộc họp cấp cao giữa Anthropic và các quan chức chính quyền ông Trump, bao gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Sắc lệnh AI của Tổng thống Trump phác thảo nhiều mốc thời gian để xây dựng các chỉ thị và hướng dẫn, đặc biệt yêu cầu Bộ Quốc phòng (DOD) ưu tiên phòng thủ không gian mạng cho các hệ thống thông tin.

Trước đó, DOD đã chủ động giữ khoảng cách với các mô hình tiên phong của Anthropic, đồng thời gắn nhãn startup này là rủi ro chuỗi cung ứng ngay trước khi Mythos ra mắt.

Động thái đồng nghĩa với việc Anthropic bị cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ, qua đó cấm các nhà thầu quốc phòng sử dụng công nghệ của công ty trong các dự án với cơ quan này. Anthropic hiện đang khởi kiện chính quyền ông Trump để lật ngược quyết định trên.

(Theo CNBC, eWeek)