Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 27/7, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào (Hưng Yên).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn được chứa trong các dụng cụ sơ sài, không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Qua kiểm tra, một số sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số thịt lợn này.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên lấy 9 mẫu để kiểm nghiệm. Kết quả xác định 7/9 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ sở kinh doanh của ông N.T.K đang sơ chế gần 1 tấn thịt lợn bốc mùi hôi và mắc bệnh truyền nhiễm. Ảnh: DMS

Tại buổi làm việc, chủ cơ sở khai nhận địa điểm kinh doanh đồng thời được sử dụng làm nơi sơ chế động vật và sản phẩm từ động vật. Số thịt lợn và sản phẩm từ lợn được thu mua từ nhiều nguồn trên thị trường để sơ chế, pha lọc trước khi bán ra phục vụ tiêu dùng.

Ngày 29/7, Đội Quản lý thị trường số 9 tiếp tục phối hợp với Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và VKSND khu vực II xác minh vụ việc. Kết quả ban đầu cho thấy, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng hóa được trực tiếp thu mua từ nhiều nguồn khác nhau. Khi giao dịch, người bán cho biết đây là lợn yếu hoặc lợn chết nên bán với giá thấp hơn thị trường.

Sau khi thu mua, số hàng hóa được đưa về cơ sở để sơ chế, pha lọc rồi bán ra thị trường làm thực phẩm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả xét nghiệm, tài liệu thu thập được và ý kiến thống nhất của các cơ quan tham gia, vụ việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trên cơ sở đó, ngày 29/7, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đang tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9, cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Đội đã chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.

Kết quả này cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi có dấu hiệu xâm phạm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo báo cáo của Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lũy kế 7 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 803 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 573 xã, với số hộ có dịch là 8.060 hộ. Tổng số lợn mắc bệnh lên tới 114.546 con; số lợn chết và bị tiêu hủy là 117.576 con.