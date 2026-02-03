Nhập khẩu thịt lợn tăng mạnh

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 978,3 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, giá trị ước khoảng 2 tỷ USD. So với năm trước đó, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng 11,6% về lượng và tăng 12,2% về giá trị.

Theo đó, Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 19,29% trong tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này của cả nước, đạt 188,7 nghìn tấn, trị giá 681,32 triệu USD. Tuy nhiên, so với năm 2024, nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 2,8% về lượng, nhưng tăng 5,6% về giá trị.

Tiếp theo, Nga, Brazil, Mỹ, Úc, Canada cũng là những thị trường cung cấp lớn cho nước ta. Trong đó, nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt từ Nga tăng 59,1% về lượng và tăng 59,4% về giá trị; nhập khẩu từ Brazil có mức tăng lần lượt là 42,7% và 57,3%; còn nhập khẩu từ Mỹ và Úc giảm.

Ngoài ra, năm 2025 nước ta cũng tăng mạnh nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam từ Ba Lan, Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Pháp, Trung Quốc...

Trong năm 2025, nước ta đã nhập khẩu gần 1 triệu tấn thịt và phụ phẩm động vật ăn được. Ảnh: TA

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu gồm: thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm chiếm 36,77% về lượng và chiếm 17,94% về giá trị; thịt trâu chiếm 17,68% về lượng và chiếm 31,85% về giá trị; thịt lợn chiếm 18,75% về lượng và chiếm 20,88% về giá trị; thịt bò tươi chiếm 4,04% về lượng và chiếm 13,95% về giá trị.

Bên cạnh đó, nước ta còn nhập phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò ướp lạnh hoặc đông lạnh, chiếm 18,86% về lượng và chiếm 12,67% về giá trị. Các mặt hàng khác chiếm 3,9% về lượng và chiếm 2,7% về giá trị trong tổng nhập khẩu thịt năm 2025.

Đáng chú ý, trong năm vừa qua, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của nước ta đạt 183,4 nghìn tấn, giá trị 418,54 triệu USD, tăng 18,75% về lượng và tăng 20,88% về giá trị so với năm 2024.

Trong đó, Nga là thị trường cung cấp thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tới 48,44% trong tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của cả nước trong năm vừa qua. Ngoài ra, Brazil chiếm 30,91%; Đức chiếm 4,03%, Canada chiếm 4%; Hà Lan chiếm 2,58% và các thị trường khác chiếm 10,04%.

Giá trung bình nhập khẩu thịt lợn năm 2025 ở mức 2.273 USD/tấn (tương đương 59.000 đồng/kg), giảm 2,8% so với năm 2024. Mức giá này cũng thấp hơn nhiều so với các sản phẩm thịt nội địa.

Thịt lợn ở siêu thị rẻ hơn ngoài chợ bất chấp giá lợn neo cao. Ảnh: Siêu thị GO.

Bất ngờ giá thịt lợn ở siêu thị rẻ hơn ngoài chợ

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại thị trường nội địa, giá lợn hơi xuất chuồng sau khi lập đỉnh 82.000 đồng/kg vào cuối tháng 1 vừa qua, nay giảm về mức 75.000-78.000 đồng/kg tuỳ khu vực.

Trong khi đó, giá thịt lợn tại chợ vẫn neo cao. Đơn cử, tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), thịt mông sấn, vai sấn, chân giò rút xương giá tăng thêm 10.000 đồng/kg, lên mức 150.000-160.000 đồng/kg; thịt ba chỉ tăng 15.000 đồng/kg lên 175.000 đồng/kg; thịt nạc thăn giá 170.000 đồng/kg, sườn thăn 190.000 đồng/kg...

Trong khi, một hệ thống siêu thị lớn ở nước ta bất ngờ bán thịt lợn không lợi nhuận trong dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Siêu thị này cũng nhấn mạnh, đây là thịt lợn nội địa, không phải hàng nhập khẩu.

Theo đó, tại các siêu thị ở miền Bắc, giá thịt đùi lợn giảm 12% về 123.000 đồng/kg; thịt lợn xay giảm 17% còn 123.000 đồng/kg; thịt ba chỉ giảm 11% còn 165.000 đồng/kg; xương đuôi lợn chỉ 64.000 đồng/kg, giảm 25%; bắp giò có giá 145.000 đồng/kg, giảm 12% so với ngày thường.

Tương tự, tại khu vực miền Trung, thịt đùi heo sau khi giảm 10% còn 109.000 đồng/kg; thịt lợn xay cũng giảm 15% về 105.000 đồng/kg; thịt ba chỉ giảm 3% về mức 155.000 đồng/kg; thịt cotlet có giá 120.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, giảm nhẹ 3%.

Tại miền Nam, hệ thống siêu thị này cũng giảm giá các loại thịt VietGAP. Cụ thể, thịt đùi lợn còn 112.000 đồng/kg, giảm 19% so với ngày thường; thịt lợn xay và thịt vai cùng giảm mạnh 19%, lần lượt về mức 113.000 đồng/kg và 115.000 đồng/kg; thịt cotlet giảm tới 21%, còn 115.000 đồng/kg; thịt ba chỉ giảm 16%, về 150.000 đồng/kg.