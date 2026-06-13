Những cung đường đất đá, suối cạn hay rừng sâu mang lại cảm giác chinh phục đầy phấn khích. Tuy nhiên, ranh giới giữa trải nghiệm đáng nhớ và tai nạn nguy hiểm lại vô cùng mong manh.

Hầu hết các lỗi mắc phải khi lái xe địa hình đều bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ. Ảnh: Ford Việt Nam

Thực tế cho thấy, hầu hết các sự cố trên đường rừng, từ nhẹ như sa lầy đến nặng như lật xe hay thủy kích, đều bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ bị bỏ qua. Đáng nói, những sai lầm này không chỉ đến từ các "tay mơ" mà ngay cả những tay lái lão luyện đôi khi cũng vấp phải do tâm lý chủ quan.

Dưới đây là 5 sai lầm "chí mạng" phổ biến nhất mà các tay lái Việt thường mắc phải.

Kỳ vọng quá nhiều vào sức mạnh của chiếc xe

Nhiều người lầm tưởng rằng cứ là xe gầm cao (CUV/SUV) hay có hệ dẫn động bốn bánh (AWD) là có thể "trèo đèo lội suối" băng băng. Thực tế, một chiếc xe SUV đô thị đắt tiền có thể đưa bạn đi dã ngoại ở các cung đường đất nện khô ráo, nhưng để tiến sâu vào các cung đường bùn lầy trơn trượt, một chiếc SUV khung gầm rời thực thụ là điều bắt buộc.

Nhiều người lầm tưởng cứ xe gầm cao, SUV hay xe dẫn động 4 bánh là có thể “trèo đèo lội suối”. Ảnh: Subaru

Không chỉ có vậy, nhiều người còn mắc sai lầm cả về lốp xe. Hầu hết xe nguyên bản dùng lốp H/T (Highway Terrain) hoặc lốp 4 mùa. Dù chúng chạy tốt trên cao tốc nhưng khi gặp bùn lầy, gai lốp nhanh chóng bị bết lại, khiến xe trượt dài và mất hoàn toàn độ bám.

Nếu xác định chơi off-road nghiêm túc, việc nâng cấp lên lốp A/T (All-Terrain) hoặc M/T (Mud-Terrain) là điều gần như bắt buộc. Đồng thời, người lái cần hiểu rõ giới hạn khoảng sáng gầm, góc tới, góc thoát của xe để tránh mắc kẹt trên những mỏm đá hay hố sâu tưởng chừng vô hại.

Thiếu trang bị cứu hộ tiêu chuẩn

Việc thủng lốp hay sa lầy là "đặc sản" của những chuyến đi off-road, nhưng kỳ lạ thay, rất nhiều người lại mang theo những dụng cụ không hề phù hợp để tự cứu lấy mình. Chiếc kích nâng gầm (con đội) yếu ớt đi kèm theo xe sẽ trở nên vô dụng, thậm chí gây sập gầm rất nguy hiểm.

Các trang bị bắt buộc phải có khi đi off-road. Ảnh: MYE Jeep

Khi đã rời xa đường nhựa, các dịch vụ cứu hộ thông thường gần như không thể tiếp cận. Vì vậy, bộ trang bị cứu hộ tiêu chuẩn là thứ không thể thiếu. Những món “bắt buộc phải có” gồm kích nâng chuyên dụng (Hi-lift jack), dây cáp mềm, cáp động lực và ma ní chịu tải, tấm chống lún, bơm điện, thậm chí là tời điện.

Bên cạnh đó, đừng quên những vật dụng sinh tồn thiết yếu như hộp sơ cứu y tế, nước uống, thực phẩm dự trữ, đèn pin, bộ đàm liên lạc và áo khoác chống nước.

Chủ quan, không lên kế hoạch khảo sát

Đi off-road một mình vào rừng sâu là điều tối kỵ. Nhiều khu vực hoàn toàn mất sóng điện thoại, khiến bạn bị cô lập nếu xe gặp sự cố. Nguyên tắc an toàn là đi theo nhóm ít nhất 2-3 xe để có thể hỗ trợ kéo, cứu hộ lẫn nhau. Nếu buộc phải đi một mình, hãy để lại lịch trình chi tiết cho người thân.

Khi đi off-road tại những nơi hoang vắng, nên đi theo nhóm ít nhất 2–3 xe để có thể hỗ trợ kéo, cứu hộ lẫn nhau. Ảnh: Ford Việt Nam

Một sai lầm phổ biến khác của các tay lái "non kinh nghiệm" là tâm lý thích thể hiện. Việc lao nhanh qua suối nước bắn tung tóe có thể rất “ngầu”, nhưng chỉ cần một tảng đá ngầm hoặc mực nước cao hơn cổ hút gió, động cơ sẽ bị thủy kích ngay lập tức, hậu quả vô cùng tốn kém.

Theo kinh nghiệm của dân off-road lâu năm, trước khi vượt qua chướng ngại vật khó như suối, bùn sâu hay dốc đứng, người lái hoặc lơ xe phải xuống đi bộ để dò đường, đo độ sâu và xác định quỹ đạo bánh xe an toàn nhất.

Sĩ diện, mất tập trung và phớt lờ "hoa tiêu"

Lợi thế lớn nhất khi đi off-road theo nhóm là có người hoa tiêu đứng ngoài xi-nhan. Thế nhưng, sai lầm lớn nhất của nhiều tài xế là tự ái cá nhân, phớt lờ chỉ dẫn của hoa tiêu, mải mê ngắm cảnh hoặc cố tình chọn "đường khó" để chứng tỏ bản thân thay vì chọn đường vòng để các xe nguyên bản có thể đi qua an toàn.

Khi off-road theo nhóm, hoa tiêu đứng ngoài xe là “đôi mắt thứ hai” cực kỳ quan trọng. Ảnh: Socalx

Đừng vì một phút bốc đồng, muốn chứng tỏ bản lĩnh mà chọn con đường khó vượt quá giới hạn của xe. Trong off-road, biết lùi bước, chọn đường vòng an toàn không phải là yếu kém, mà là dấu hiệu của một tay lái trưởng thành.

Bỏ qua các kỹ năng lái xe địa hình căn bản

Nhiều sự cố xảy ra đơn giản vì người lái chưa hiểu đúng nguyên lý vận hành của xe. Hai lỗi kỹ thuật điển hình nhất gồm:

- Không xả áp suất lốp: Đi đường nhựa, lốp căng khoảng 2,2-2,4 kg/cm2 giúp tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng khi vào cát, đá hay bùn, việc xả lốp xuống khoảng 1,2-1,6 kg/cm2 giúp tăng diện tích tiếp xúc, xe êm hơn và tránh bị đá chém rách thành lốp.

Điều kiện bắt buộc khi lái xe địa hình trên cát là phải xả áp suất lốp xuống còn 1,2-1,6 kg/cm2 nhằm tăng diện tích tiếp xúc với đường. Ảnh: MBV

- Dùng sai chế độ 2 cầu: Đây là điều mà nhiều người thường bỏ qua. Chế độ 4H (cầu nhanh) dùng cho đường sỏi đá, trơn trượt nhẹ ở tốc độ vừa. Tuy nhiên, khi leo dốc gắt hoặc vượt bùn lầy, bắt buộc phải chuyển sang 4L (cầu chậm). Chế độ 4L giúp tối ưu hóa mô-men xoắn ở vòng tua thấp, xe khỏe hơn và không bị chết máy hay cháy côn.

Chinh phục những cung đường khó luôn mang lại cảm giác phấn khích tột độ. Tuy nhiên, chỉ khi trang bị đủ kiến thức, hiểu rõ cỗ máy của mình và duy trì sự kỷ luật, bạn mới thực sự tận hưởng trọn vẹn và an toàn trong mỗi chuyến đi.

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