S-Race Cần Thơ ghi nhận sự tham gia của hơn 10.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện trực tiếp, cùng 15 điểm chạy hưởng ứng khắp thành phố - tạo nên bầu không khí thể thao sôi động, lan tỏa tinh thần “Vì tầm vóc Việt” đến cộng đồng. Sự kiện đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi là là hoạt động thể thao học đường tiên phong tại khu vực, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và kết nối sau khi ba địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang hợp nhất hành chính.

Những nụ cười tự tin trên đường chạy (Ảnh: BTC)

S-Race Cần Thơ gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Cần Thơ là 132 triệu đồng.

Thầy cô và học trò trong phần chạy S-Race School (Ảnh: BTC)

S-Race Cần Thơ là chặng ghi dấu hành trình 5 năm của S-Race. Từ năm 2020, S-Race từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển con người toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ, với hơn 416.000 học sinh, sinh viên, thầy cô và phụ huynh tại 34 tỉnh, thành tham gia qua 12 sự kiện trực tiếp, 9 sự kiện trực tuyến, 8 cuộc thi sáng tạo nội dung và 20 hoạt động hưởng ứng tại trường học.

Dự án đã ghi nhận kỷ lục Việt Nam, châu Á và thế giới, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia với hơn 1,9 tỷ đồng quyên góp hỗ trợ trẻ em khuyết tật vận động và các trường học khó khăn.

Tiếp tục đồng hành với S-Race 2025, Tập đoàn TH mong muốn khẳng định cam kết đồng hành cùng Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 cũng như lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Từ năm 2025, TH đồng hành với Đài Truyền hình Việt Nam triển khai hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi gồm 3 chương trình: Vì tầm vóc Việt (phiên bản mới), phát sóng hằng ngày, Dinh dưỡng cho người Việt, Những bông hoa nhỏ - vườn Tween. Ba chương trình được triển khai trên nền tảng hợp tác mở giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF và Tập đoàn TH bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và lan tỏa xã hội, là một hệ sinh thái truyền thông thống nhất, hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”, góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao thể lực, nhân cách và hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

Tập đoàn TH hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt” (Ảnh BTC)

Tại S-Race 2025, Tập đoàn TH mang đến giải chạy những “người bạn” đồng hành cùng trẻ em - Thức uống sữa trái cây có thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức uống sữa lúa mạch có thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới.

Thức uống sữa trái cây có thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức uống sữa lúa mạch có thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới. (Ảnh: BTC)

Qua hành trình 5 năm, S-Race đang từng bước hoàn thiện một hệ sinh thái thể thao học đường toàn diện, nơi thể thao trở thành nhịp sống thường nhật và là nền tảng cho một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, tự tin và bền bỉ hơn.

Ngọc Minh