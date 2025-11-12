Tiếp nối thành công của MV “Let’s Shine” – ca khúc chủ đề SEA Games 31 từng đoạt Giải Nhất thể loại Video clip tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2022 – “Thanh âm chiến thắng” được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của tinh thần thể thao Việt.

Tác phẩm không chỉ là một video âm nhạc cổ vũ, mà còn là một “bộ phim điện ảnh ba phút” khắc họa hành trình vượt qua giới hạn bản thân, nơi mỗi giọt mồ hôi, mỗi tiếng thở và từng bước chạy đều vang lên như “bản giao hưởng của nỗ lực”.

BTC công bố dự án

MV được thực hiện với phong cách ghi âm trực tiếp, tái hiện trung thực âm thanh của quá trình tập luyện và thi đấu: tiếng bước chân, hơi thở, tiếng vũ khí hay mũi tên xé gió… tạo nên “ngôn ngữ điện ảnh của chiến thắng thật”. Thông điệp của dự án được gói gọn trong tinh thần “Đoàn kết – Bứt phá – Chơi hết mình – Không sợ hãi”, hướng đến cổ vũ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dám ước mơ, dám vượt giới hạn.

Đại diện ê-kíp chia sẻ: “Chúng tôi không kể câu chuyện về vinh quang ở đích đến, mà kể về hành trình – nơi vận động viên chiến thắng chính bản thân mình".