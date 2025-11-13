Tại vòng 4, Quang Liêm (elo 2.729) đối đầu với nhà ĐKVĐ Ấn Độ Venkataraman Karthik (elo 2.579). Ở trận lượt đi cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ Việt Nam hòa đối thủ. Trong trận lượt về, Quang Liêm gặp bất lợi khi cầm quân đen, nhưng với những nước cờ táo bạo, anh giành chiến thắng sau 68 nước. Với kết quả này, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam thắng chung cuộc 1,5-0,5 trước Karthik Venkataraman, lọt vào vòng 5 của World Cup 2025.

Đây là lần đầu tiên, cờ vua nam Việt Nam có 1 kỳ thủ vào vòng 5 của giải World Cup do Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) tổ chức. Tại các kỳ thi đấu năm 2013 và 2019, Lê Quang Liêm chỉ vào tới vòng 4. Với cột mốc lịch sử này, Quang Liêm nhận thưởng 25.000 USD.

Quang Liêm giành chiến thắng lịch sử.

Lê Quang Liêm cũng là kỳ thủ duy nhất của Đông Nam Á vào tới vòng 5. Tại đây, đại kiện tướng của Việt Nam gặp kỳ thủ người Đức - Alexander Donchenko. Đối thủ của Quang Liêm có hệ số elo 2641, đứng vị trí 82 cờ tiêu chuẩn thế giới.

Trong lần chạm trán gần nhất tại giải Biel Chess Festival 2024 ở Hà Lan, Alexander Donchenko bất phân thắng bại với Lê Quang Liêm. Phong độ của Alexander Donchenko ở World Cup cờ vua 2025 rất tốt khi toàn thắng 4 trận ở cờ tiêu chuẩn. Trận đấu giữa 2 kỳ thủ diễn ra vào ngày 14/11.

World Cup 2025 dành cho nam quy tụ 206 kỳ thủ. Lê Quang Liêm giành suất chính thức góp mặt khi nằm trong nhóm 20 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất trên BXH của FIDE. Tổng tiền thưởng của giải là 2 triệu USD. Kỳ thủ vô địch sẽ được thưởng 120.000 USD.