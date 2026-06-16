Bài Ngược hướng do tác giả Kilian sáng tác, Only C sản xuất âm nhạc, mang giai điệu pop nhẹ nhàng, da diết.

Về việc mời 2 ca sĩ indie Minh Tốc và Lam góp giọng, S.T Sơn Thạch nói đã yêu thích màu sắc âm nhạc của cặp đôi từ lâu. Anh muốn kết hợp họ để mang lại làn gió mới cho sản phẩm lần này.

Phía mình, Minh Tốc và Lam ấn tượng S.T Sơn Thạch ở sự nghiêm túc, đầu tư trong từng sản phẩm âm nhạc; cũng mến anh bởi tính cách thân thiện, gần gũi như một người anh lớn.

Đáng chú ý, MV Ngược hướng do đạo diễn Chung Chí Công thực hiện. Anh vừa có phim nhạc kịch Cảm ơn người đã thức cùng tôi tạo hiện tượng tại phòng vé Việt vừa qua với doanh thu 44 tỷ đồng; cũng như từng ghi dấu ấn với phim indie Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi.

Từ trái sang: S.T Sơn Thạch, Minh Tốc và Lam.

Vì vậy, MV Ngược hướng đậm tính điện ảnh trong từng khung hình. MV kể câu chuyện tình đẹp mà day dứt của hai người "ngược hướng", nhiều bỏ lỡ nhau.

S.T Sơn Thạch vào vai người kể chuyện, nhường vị trí trung tâm cho Ma Ran Đô và Trâm Anh - cặp diễn viên Tử chiến trên không - vào vai nam, nữ chính.

Ma Ran Đô cho biết vai nghệ sĩ nhân tượng này là một trong những vai diễn thú vị nhất với tạo hình độc lạ, không giống bất cứ vai nào anh từng đóng. Trong khi đó, Trâm Anh hồi hộp với lần đầu tiên đóng MV.

Ma Ran Đô vào vai nghệ sĩ nhân tượng với tạo hình lạ.

Khi thực hiện MV, S.T Sơn Thạch nhiều lần không kìm được cảm xúc khi thấy chính anh cũng từng lần "ngược hướng", bỏ lỡ những người quan trọng.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất, theo S.T Sơn Thạch, là ghi hình tại Công viên Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) - nơi tưởng nhớ hàng ngàn đồng bào và các lực lượng tuyến đầu đã khuất trong dịch Covid-19. Anh và ê-kíp có cơ hội tham gia các hoạt động tưởng niệm người đã khuất, thấy xúc động và ý nghĩa.

Trích đoạn MV "Ngược hướng"