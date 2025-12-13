Khách sạn 5 sao tuần này chào đón khách mời chính S.T Sơn Thạch, nghệ sĩ đa tài đã ghi dấu mạnh mẽ từ sân khấu ca nhạc, điện ảnh cho đến hành trình bứt phá tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong không gian ấm áp và đầy cảm xúc, Sơn Thạch sẽ lần đầu tiết lộ những câu chuyện phía sau ánh đèn từ áp lực thi đấu, kỷ niệm đồng đội, đến hành trình trưởng thành trên sân khấu.

Hành động chưa từng thấy trên sóng truyền hình của 2 anh tài.

Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện bất ngờ của danh thủ Hồng Sơn – người anh, người đồng đội cùng S.T Sơn Thạch trải qua nhiều thử thách tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Màn tái ngộ của hai người ở Khách sạn 5 sao không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi mở những chia sẻ chân thật về tình đồng đội giữa hai thế hệ rất khác nhau. Những lần đứng chung sân khấu vượt thử thách, những kỷ niệm đáng nhớ phía sau hậu trường và những điều họ dành cho nhau với sự tôn trọng và cảm phục.

S.T Sơn Thạch và Hồng Sơn trong chương trình.

S.T Sơn Thạch giới thiệu một góc nhìn rất khác về chính mình: trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và chân thật hơn bao giờ hết. Lần trở lại này, S.T mang theo nhiều trải nghiệm đắt giá: nỗ lực vượt giới hạn, những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu và cả những câu chuyện phía sau chưa từng được chia sẻ.

Danh thủ Hồng Sơn – người đồng hành cùng S.T trong những thử thách của Anh trai vượt ngàn chông gai góp thêm màu sắc vô cùng thú vị cho Khách sạn 5 sao. Sự xuất hiện của anh không chỉ là màn tái ngộ bất ngờ mà còn là dịp để cả hai ôn lại những kỷ niệm đồng đội giữa một nghệ sĩ trẻ và một biểu tượng thể thao quốc gia.

Fan chúc mừng sinh nhật S.T Sơn Thạch tại "Khách sạn 5 sao".

Một nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết gặp lại một huyền thoại trên sân cỏ một thời tạo nên những câu chuyện giao thoa thú vị giữa hai thế hệ. Họ sẽ kể về hành trình đã cùng nhau bước qua, những thử thách biến họ thành “đồng đội” theo cách rất riêng. Đặc biệt, trên sân khấu Khách sạn 5 sao, S.T Sơn Thạch được các fan tổ chức sinh nhật theo cách đặc biệt nhất. Chi tiết Khách sạn 5 sao sẽ lên sóng vào 12h ngày 14/12 trên VTV3.

Ảnh, clip: VTV