Ngày 25/8, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu 4 thuyền viên trên sà lan gặp nạn giữa biển, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do giông lốc gây ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 24/8, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải nhận tin báo sà lan BN-2785 của Công ty TNHH Vận tải thủy Hoàng Hà, chở khoảng 1.700 tấn sắt xây dựng, gặp nạn tại khu vực bãi đá thuộc ấp II, đặc khu Kiên Hải. Do sóng lớn, gió mạnh, phương tiện bị chìm, 4 thuyền viên trên sà lan rơi vào tình thế nguy hiểm giữa biển.

Cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ trên biển.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải đã phối hợp các lực lượng khác triển khai cứu nạn. Sau gần 5 giờ vượt sóng, tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 2h ngày 25/8, lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí sà lan gặp nạn và đưa cả 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

4 người được cứu gồm thuyền trưởng Hoàng Văn Thừa, máy trưởng Phạm Văn Biên và hai thủy thủ Dương Văn Tuấn, Trần Bá Duy. Các thuyền viên sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế đặc khu Kiên Hải để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe cả 4 người đã ổn định.

Vụ chìm sà lan gây thiệt hại ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản trước mưa to, gió lớn.

Ngoài vụ việc trên, trong đêm 24/8 và sáng 25/8, lực lượng quân sự, công an và dân quân thường trực tại đặc khu Kiên Hải có mặt tại các khu vực bị giông lốc ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.