Liên quan vụ việc lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200km, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 3 cá nhân liên quan. Cụ thể, 2 lao động hợp đồng bị sa thải và một viên chức bị kỷ luật cảnh cáo.

Hệ thống xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Các cá nhân bị sa thải gồm ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991), điều dưỡng thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và ông Vũ Văn Giáp (sinh năm 1984), nhân viên thuộc Phòng Hành chính quản trị. Người bị kỷ luật cảnh cáo là bà Nguyễn Thị Thìu (sinh năm 1995), điều dưỡng tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trước đó, vào chiều 25/8, mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh việc lái xe thu 21 triệu đồng để vận chuyển một bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực (tỉnh Thái Nguyên), quãng đường khoảng 200 km. Ngay khi vụ việc được phản ánh, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để xác minh và làm rõ.

Qua điều tra, tổ công tác xác định rằng vào ngày 19/8, trong thời gian nghỉ phép, lái xe Vũ Văn Giáp và điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng đã tự ý sử dụng xe cá nhân để vận chuyển bệnh nhân về quê.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, nơi xảy ra sự việc.

Trong quá trình này, ông Giáp đã thu 21 triệu đồng từ gia đình bệnh nhân, sau đó đưa cho ông Thắng 4 triệu đồng gọi là “tiền bồi dưỡng”, còn lại giữ 17 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phản ánh, ông Giáp đã hoàn trả 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng kỷ luật, Giám đốc bệnh viện quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với ông Vũ Văn Giáp do tự ý thu tiền vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng và ông Nguyễn Văn Thắng do nhận chi phí vượt mức thỏa thuận.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thìu cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm quy định khi thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ ngoài chi phí chính thức với người bệnh.

Chia sẻ về vụ việc, bác sĩ Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết: “Hành vi của các cá nhân vi phạm là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Việc xử lý nghiêm minh là cần thiết để giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời củng cố niềm tin của người bệnh và nhân dân.”

Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn đến người dân và các cơ quan báo chí đã góp phần giám sát, phát hiện sai phạm, giúp bệnh viện kịp thời chấn chỉnh: “Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý của người dân để nâng cao chất lượng phục vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tăng cường rà soát, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát y đức, đạo đức nghề nghiệp và xử lý nghiêm mọi vi phạm nếu phát sinh”.