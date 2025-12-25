Công thức “bí mật” từ hãng bia danh tiếng

Từ một xưởng sản xuất nước đá nhỏ phục vụ nhu cầu giải khát ở miền Nam Việt Nam, tới nay, Sabeco đã lớn mạnh, trở thành một trong những cánh chim đầu đàn của ngành bia Việt Nam.

Ở chặng đường tiếp theo của hành trình 150 năm phát triển ngành bia Việt Nam, Sabeco muốn giữ vững vị thế hàng đầu, đồng thời, tiếp tục khát vọng đưa vị bia Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO phát biểu tại sự kiện

Để đạt được mục tiêu trên, theo ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco, công thức bia mà có sự quyện hòa giữa bản sắc dân tộc và tinh thần không ngừng đổi mới trong từng sản phẩm chính là chìa khoá.

Theo ông Lester Tan, “bí quyết” làm nên công thức ấy chính là sự đóng góp của hàng nghìn cán bộ, nhân viên, đối tác và cộng đồng người Việt. Đây là những con người đang từng ngày tạo nên thành công chung của công ty.

Tổng Giám đốc Sabeco nhấn mạnh, Sabeco sở hữu đội ngũ nghệ nhân nấu bia người Việt lớn nhất cả nước. Họ được đào tạo bài bản, am hiểu sâu sắc khẩu vị Việt. Đây là các nhân tố làm nên những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, nhưng vẫn đậm đà bản sắc địa phương.

Người tham dự tương tác với khu vực trung bày Bộ sưu tập Viên Đá Biểu Tượng

Bên cạnh đó, với hệ thống 25 nhà máy trải dài khắp cả nước, Sabeco có lợi thế về quy mô và sự am hiểu từng vùng miền, từ đó, hương vị bia chất lượng cao, gắn kết sâu sắc với văn hóa và đời sống của hàng triệu người Việt đã được tạo nên.

“Chính sự thấu hiểu đó đã giúp Sabeco liên tục đổi mới danh mục sản phẩm, kết hợp giữa di sản truyền thống và sáng tạo hiện đại, đáp ứng khẩu vị ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong nước”, ông Lester Tan nói.

Bật mí thêm về công thức thành công của doanh nghiệp, ông Lester Tan cho biết, cách làm của Sabeco là nâng tầm chính những sản phẩm quen thuộc ngay tại thị trường nội địa. Doanh nghiệp hướng đến việc gia tăng giá trị cho các thương hiệu bia quen thuộc khi mang đến sản phẩm và trải nghiệm chất lượng cao hơn, đáp ứng gu thưởng thức ngày càng tinh tế của người Việt. Đồng thời, các sản phẩm vẫn tiếp nối, phát huy di sản nấu bia lâu đời.

Đơn cử, việc ra mắt 333 Pilsner là sự tiếp nối cho di sản bia 333 kết hợp giữa kỹ thuật lên men lạnh tiên tiến từ châu Âu, mang đến hương vị khác biệt rõ nét, êm mượt vượt trội.

Và việc tái định vị Bia Lạc Việt là lời tri ân cho tinh thần và giá trị văn hóa Việt. Sản phẩm được khoác lên diện mạo hiện đại, nổi bật hơn, nhằm kết nối sâu sắc hơn với thị hiếu và cảm nhận mới của người tiêu dùng ngày nay.

Sabeco và thông điệp “Vươn lên cùng nhau”

Nhân kỷ niệm 150 năm, Sabeco triển khai chiến dịch “150 năm di sản vươn cao” với thông điệp “Vươn lên cùng nhau”. Qua chiến dịch này, Sabeco muốn phản ánh giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đó là sự bền bỉ, không ngừng tiến lên và đoàn kết, song hành cùng quá trình phát triển của đất nước và con người Việt.

Trong chiến dịch, “Đêm di sản” và “Hành trình di sản” là các sáng kiến mang tính gắn kết đến những cộng đồng mà Sabeco đã gắn bó, đồng hành trong suốt chặng đường phát triển lâu dài như: người lao động, đối tác, khách hàng, người dân địa phương.

Đối với “Đêm di sản”, đây không chỉ là không gian văn hóa - giải trí, mà còn là nơi để người dân cả nước cùng tìm hiểu, chia sẻ về di sản mà Sabeco giữ gìn cùng nhiều thế hệ người Việt trong suốt 150 năm qua. Sáng kiến giúp người tiêu dùng hiểu hơn về hành trình 150 năm mà Sabeco luôn song hành cùng cuộc sống, gia đình và những giá trị truyền thống.

Các khách mời tham quan Bức Tường Di Sản trưng bày các cột mốc hình thành và phát triển của SABECO

Trong khi đó, “Hành trình di sản" lại đưa câu chuyện của Sabeco trở thành một hành trình gắn kết, sẻ chia dọc đất nước với chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ đặc biệt đã đi qua hơn 2.200km, kết nối và thu hút hơn 16.000 người tham gia.

Nổi bật trong khuôn khổ sáng kiến này là "Bức tường gắn kết". Đây là nơi tinh thần đoàn kết và sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ khi Sabeco kêu gọi cộng đồng địa phương cùng gửi gắm những lời động viên, tiếp thêm nghị lực cho đồng bào tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.

Bên cạnh các sáng kiến trên, Sabeco còn khởi xướng Giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa". Giải thưởng vinh danh 150 cá nhân thầm lặng trên khắp cả nước, những con người có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ các giá trị mà Sabeco theo đuổi: bền bỉ, đoàn kết và tiến bộ.

Nhân cột mốc đáng nhớ này, ông Lester Tan nhấn mạnh, dù 150 năm đã đi qua nhưng Sabeco sẽ luôn trung thành với bản sắc cốt lõi của mình đó là: Một thương hiệu mang đậm bản sắc Việt và được thúc đẩy bởi tinh thần đổi mới sáng tạo, cùng niềm tự hào Việt Nam.

Trên hành trình này, Sabeco đầu tư phát triển nguồn nhân lực, trao quyền cho các nhà cung ứng địa phương và đồng hành cùng cộng đồng thông qua nhiều chương trình thúc đẩy giáo dục, lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Từ nền tảng của di sản nấu bia lâu đời đến khi vươn lên thành thương hiệu được yêu mến toàn quốc, hành trình của chúng tôi phản chiếu tinh thần của một dân tộc luôn cùng nhau đứng lên, cùng nhau phát triển”, ông Tan khẳng định: “Chương tiếp theo của Sabeco là hành trình kế thừa, phát huy và gìn giữ di sản với tầm, nhìn lâu dài. Chúng tôi sẽ không ngừng bứt phá bằng việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đưa các thương hiệu bia Việt Nam vươn ra thế giới”.

Bích Trâm