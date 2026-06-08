Jiaona Zhang, Giám đốc sản phẩm của nền tảng quản lý thời gian bằng AI Laurel - công ty vừa công bố vòng gọi vốn Series C trị giá 100 triệu USD năm 2025, chia sẻ với Business Insider rằng dù AI đang đe dọa các công việc cấp thấp, có một vai trò sẽ ngày càng phổ biến dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, có thể đem lại thu nhập rất cao.

Cô gọi đó là vị trí "quy trình làm việc AI" (AI workflow). Vai trò này bao gồm việc xác định các lĩnh vực trong một tổ chức có thể được tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo, sau đó đưa những thay đổi này vào thực tiễn.

Jiaona Zhang là Giám đốc sản phẩm của startup Laurel. Ảnh: Jiaona Zhang

Zhang, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng ngành quản lý sản phẩm tại Đại học Stanford và từng làm việc tại WeWork, Airbnb cùng Dropbox, cho biết vị trí AI workflow có thể được thực hiện ở mọi phòng ban trong công ty. Chẳng hạn, trong bộ phận kinh doanh, một nhân viên có thể xác định và xây dựng các giải pháp tự động hóa cho việc gửi email chào hàng và các cuộc gọi giới thiệu sản phẩm.

Zhang tiết lộ Laurel đã tuyển một sinh viên mới ra trường vào làm việc ở vị trí này, người sau đó đã thiết kế một trợ lý ảo (agent) đóng vai trò như chánh văn phòng cá nhân cho đội ngũ bán hàng của công ty.

"Cậu ấy là người được tán dương nhiều nhất tại công ty này", cô nói, đồng thời cho biết công ty đã mở rộng đội ngũ "Vận hành AI" (AI Ops) kể từ đó.

"Tôi nghĩ mọi công ty đều nên tuyển dụng vị trí AI workflow. Đây chính là mảng Vận hành kinh doanh (Biz Ops) kiểu mới", Zhang nhận định và bổ sung: "Đó là vai trò mà tôi thực sự muốn thúc đẩy mọi sinh viên mới tốt nghiệp theo đuổi". Dù chưa quá phổ biến, cô cho rằng các nhân sự trẻ hoàn toàn có thể tự kiến tạo vai trò này tại chính công ty họ đang làm việc.

Cô khuyên nếu làm việc trong bộ phận kinh doanh, người lao động hãy chủ động tự động hóa các quy trình bằng AI: "Thay vì chỉ là một nhân viên kinh doanh đơn độc chạy đủ chỉ tiêu, bạn có thể nhân rộng sức ảnh hưởng của mình ra toàn bộ đội ngũ".

Cô nhấn mạnh: "Nếu có thể chứng minh cho cả thế giới thấy bạn đã giúp một nhóm người tiết kiệm được ngần ấy thời gian và tạo ra sức đòn bẩy lớn đến vậy, đó chính là cách để khẳng định giá trị của bạn với mọi nhà tuyển dụng".

Đầu tháng này, CEO của công ty điện toán đám mây Box tuyên bố đang tuyển dụng một vị trí có tính chất tương tự, mang tên "kỹ sư tự động hóa kinh doanh AI", với mức lương lên tới 183.000 USD. Ông dự báo hầu hết các công ty sẽ có nhiều biến thể của vị trí này trong tương lai".

Lời khuyên của Zhang được đưa ra trong bối cảnh AI đang thay đổi cách con người làm việc và thu hẹp nhiều cơ hội, khiến người lao động trong mọi ngành nghề phải chật vật tìm cách thăng tiến và bảo vệ công việc của họ trước làn sóng AI. Các nhà lãnh đạo từ Jensen Huang đến Scott Galloway đều đã đưa ra quan điểm về việc thế hệ trẻ nên học gì và cần rèn luyện những kỹ năng nào để duy trì cơ hội việc làm.

(Theo Insider)