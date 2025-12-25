Khác với những ấn phẩm thông thường, Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách là một quyển sách tranh mỏng nhẹ, dung dị về hình thức nhưng giàu chiều sâu tư tưởng. Tác phẩm được sáng tác bởi Naoki Matayoshi - nhà văn Nhật Bản từng đoạt giải Akutagawa danh giá, kết hợp cùng Shinsuke Yoshitake - tác giả sách tranh nổi tiếng với phong cách tối giản, hài hước mà sâu sắc.

Câu chuyện mở ra tại một vương quốc nơi nhà vua già đặc biệt yêu sách. Khi tuổi cao, mắt không còn nhìn rõ, ông sai hai người đàn ông lên đường chu du khắp thế gian để tìm những quyển sách hiếm có và lạ lùng, lắng nghe câu chuyện về chúng rồi trở về kể lại cho vua nghe. Một năm sau, hai người trở về và nhà vua đã có 13 đêm cuối đời lắng nghe những câu chuyện sách trước khi băng hà. Từ đó, một thế giới kỳ diệu của sách dần được mở ra.

Trong 13 đêm kể chuyện, người đọc bước vào những câu chuyện ngắn mang màu sắc ngụ ngôn, triết lý và chiêm nghiệm về đời sống. Đó có thể là câu chuyện về một quyển sách chứa đựng chân lý lớn lao nhưng bị bỏ quên trong xó nhà cho đến khi những trang quan trọng nhất không còn đọc được nữa hay những quyển sách kén người đọc, chỉ mở ra với những tâm hồn đầy tổn thương, sân si chứ không dành cho những người tưởng như lương thiện nhất.

Mỗi câu chuyện trong sách là một lát cắt đời sống, gợi mở suy ngẫm về cách con người sống, yêu thương, bỏ lỡ và hàn gắn. Những trang viết ngắn gọn, kết hợp cùng minh họa giản dị nhưng sinh động, dẫn dắt cảm xúc người đọc đi qua nhiều trạng thái: mỉm cười, lặng im, ngạc nhiên rồi suy tư.

Đáng chú ý là câu chuyện trong Đêm thứ sáu về một người cha dành trọn tâm huyết viết một cuốn sách ghi lại những giấc mơ dang dở và những con người từng đánh mất tương lai nhưng tìm thấy một lối đi khác.

Không chỉ nói về giá trị nội dung, Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách còn gợi nhắc về mối quan hệ bền bỉ giữa con người và sách. Có những quyển sách được đọc đi đọc lại suốt cả đời, mang theo ký ức, sự trưởng thành và cả câu chuyện riêng của người đọc. Khi lưu lạc đến tiệm sách cũ, dù tả tơi, chúng vẫn mang trong mình một đời sống trọn vẹn.

Naoki Matayoshi (sinh năm 1980) là nhà văn, diễn viên hài Nhật Bản, từng đoạt giải Akutagawa năm 2015 với tiểu thuyết Spark, phát hành hơn 3 triệu bản và được chuyển thể thành phim Netflix.

Shinsuke Yoshitake (sinh năm 1973) là tác giả - họa sĩ minh họa sách tranh từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, nổi tiếng với phong cách vẽ tối giản, nội dung sâu sắc, giàu tính nhân văn.