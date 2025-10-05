Ngày 5/10 tại TPHCM, hai tác giả Gia Bình - Thanh Nhã có buổi giao lưu ra mắt cuốn sách Lang thang cùng các con - hồi ức về hành trình yêu thương của người cha Đỗ Gia Khởi" (do NXB Hội Nhà văn phố hợp Anh Thư Book phát hành).

Tác giả Gia Bình biết ơn các đồng nghiệp của cha Đỗ Gia Khởi - cựu cán bộ Báo Tuổi Trẻ để anh thu thập tư liệu về ông và nền báo chí thời hậu chiến.

Tác giả Gia Bình và tác giả Thanh Nhã trong sự kiện.

Sách với 250 trang tái hiện chân dung ông Đỗ Gia Khởi qua “bụi mờ thời gian” của nền báo chí hậu chiến.

Sinh thời, ông Khởi trải qua chiến tranh, nhiều lần sơ tán, đói khổ, con cái thất học. Khi đất nước thống nhất, ông quay lại học đại học, sau đó công tác tại Thành Đoàn TP.HCM rồi được phân công về Báo Tuổi Trẻ.

Trên cương vị cán bộ Phòng Trị sự, ông là “người lính đi đầu” trong việc tìm nguồn giấy - “mạch máu” của tòa soạn - khi báo đối diện khó khăn.

Từ chủ trương "Kinh tế báo chí" tập thể lãnh đạo báo Tuổi Trẻ có những bước đi sáng tạo trong vận hành bộ máy. Ông Khởi được giao nhiệm vụ triển khai, khai thác nguồn giấy cho tòa soạn.

Lăn lộn từ rừng sâu đến nông trường, nhà máy, ông Khởi không ngại gian nan tìm nguồn giấy để in báo vì sự phát triển chung. Đằng sau những tờ giấy quen thuộc với bạn đọc là hành trình ông Khởi ngày đêm bám rừng lồ ô, ngồi xe ọp ẹp đi tìm nguồn giấy, có lúc nguy hiểm tính mạng.

Những nỗ lực ấy đem lại kết quả ngoài mong đợi: Báo Tuổi Trẻ không chỉ đủ giấy in báo mà còn hỗ trợ nhiều tờ báo khác.

Tại sự kiện, tác giả Gia Bình lý giả về tựa đề cuốn sách được đặt dựa theo 6 cuốn nhật ký mà cha ông viết suốt 13 năm, từ sinh nhật thứ 49 đến ngày 6/9/2007 - lúc ông đổ bệnh nặng. Sách được biên soạn lại từ những ghi chép này và phát hành ngày 7/7/2025, đúng dịp sinh nhật ông Khởi, kỷ niệm 18 năm ngày ông qua đời.

Tác giả Gia Bình - Nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (cũ) xúc động chia sẻ về cha mình.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Gia Bình xúc động nói trong một cuộc gặp tình cờ, khi biết Thanh Nhã là nhà văn, ông ngỏ ý hợp tác viết lại về cha mình.

Tác giả Thanh Nhã chia sẻ: “Sau khi đọc lại 6 cuốn nhật ký của bác Khởi, tôi thấy câu chuyện này cần được kể lại một cách đại chúng hơn về những góc độ báo chí thời điểm hậu chiến và tình cảm gia đình, đồng nghiệp mà bác Khởi dành cho mọi người".

Hai tác giả ban đầu dự định viết về gia phả họ Đỗ nhưng sau khi xem lại tư liệu, họ quyết định mở rộng nội dung, đưa vào bối cảnh Đồng Nai và nền báo chí thời hậu chiến, hoàn thành tâm nguyện của ông Khởi.

Cuốn sách 'Lang thang cùng các con' do tác giả Gia Bình và Thanh Nhã chấp bút.

Câu chuyện về ông Đỗ Gia Khởi là hành trình của tình yêu thương, trách nhiệm với gia đình và nghĩa vụ công dân. Ông dành cả đời phủ xanh núi đồi, giúp dân nghèo có việc làm, hỗ trợ trẻ mồ côi đến trường.

Một phần trích đoạn trong cuốn sách 'Lang thang cùng các con':

