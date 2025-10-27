Ấn phẩm giúp độc giả tiếp cận tinh hoa triết học phương Đông qua góc nhìn hiện đại, kết hợp hài hòa giữa giá trị học thuật và ứng dụng thực tiễn trong đời sống.

Kinh Dịch không chỉ là một bộ sách kinh thư mà còn là hệ thống triết học phản ánh sâu sắc về quy luật vũ trụ nhân sinh và đạo đức. Với tinh thần “biến dịch” - sự thay đổi không ngừng của vạn vật, Kinh Dịch giúp con người dự đoán thấu hiểu thời vận, tu dưỡng bản thân và hành xử thuận theo đạo lý.

Tác phẩm “Các phương pháp gieo quẻ Kinh Dịch” của tác giả Đinh Bá Lân (Kim Giao Tử) là cánh cửa giúp bạn đọc tiếp cận kho tàng trí tuệ này một cách dễ hiểu và dễ dàng ứng dụng.

Sách được biên soạn mạch lạc. Cuốn sách gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Giới thiệu nền tảng Dịch học - âm dương, ngũ hành, bát quái giúp con người hiểu về âm - dương, cân bằng, biến hóa trong vũ trụ.

- Phần 2: Hướng dẫn chi tiết các phương pháp gieo quẻ cổ truyền và hiện đại như gieo đồng xu, que hào, hoặc theo ngày giờ để định hướng công việc - hôn nhân - vận mệnh.

- Phần 3: Luận giải ý nghĩa của 64 quẻ Kinh Dịch, giúp người đọc hiểu sâu và ứng dụng vào công việc, đời sống và hành trình phát triển bản thân.

Với cách viết giản dị, gần gũi nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản của Kinh Dịch, cuốn sách định nghĩa và khai mở nhiều quy luật biến đổi, hỗ trợ bạn đọc sống thuận theo tự nhiên, ứng xử khôn ngoan và hành động đúng thời điểm.

