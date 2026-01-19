Chủ động thích ứng với quy định thuế mới

Trong bối cảnh quy định quản lý thuế mới yêu cầu tính minh bạch cao, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp đang dần chuyển dịch từ phương thức quản lý truyền thống sang các nền tảng công nghệ số. Việc ứng dụng giải pháp hiện đại không chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình vận hành của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Với định hướng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh số hóa dịch vụ tài chính, đồng thời đồng hành cùng hộ kinh doanh và SME thích ứng với chính sách mới và phát triển bền vững, Sacombank và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã hợp tác triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số toàn diện. Được tinh chỉnh phù hợp với đặc thù của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp, bộ giải pháp giúp người dùng giảm chi phí đầu tư, lược bỏ các bước xử lý thủ công, đảm bảo tính chính xác tối đa trong công tác quản trị và tiếp cận công nghệ số hiện đại một cách dễ dàng.

Chính thức giới thiệu bộ giải pháp đồng bộ và toàn diện

Sacombank và VNPAY mang đến trọn bộ giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu số hóa của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Mọi thao tác từ ghi nhận đơn hàng, thanh toán đến xuất hóa đơn và chữ ký số đều được tự động hóa, giúp chủ doanh nghiệp quản lý hiệu quả và tối ưu hoạt động kinh doanh. Bộ giải pháp bao gồm:

- Đa dạng phương thức thanh toán: Giải pháp thanh toán VNPAY-PhonePOS (biến điện thoại thành máy POS), VNPAY-SmartPOS, VNPAY-QR và cổng thanh toán chấp nhận đa dạng các phương thức thanh toán từ thẻ, tài khoản ngân hàng đến ví điện tử. Dữ liệu giao dịch được cập nhật tức thời, giúp hộ kinh doanh nắm bắt doanh số chính xác và có căn cứ minh bạch để kê khai thuế.

- Phần mềm bán hàng và kê khai thuế: Phần mềm bán hàng cung cấp báo cáo giao dịch minh bạch, đồng thời tự động hóa quy trình lập tờ khai thuế và ghi nhận sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. Việc tích hợp tính năng xuất hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm không chỉ đảm bảo tính tuân thủ pháp luật mà còn giúp chủ cơ sở tối ưu hóa quy trình vận hành và tiết kiệm chi phí.

- Hóa đơn điện tử (VNPAY-Invoice): Giải pháp hoá đơn điện tử VNPAY-Invoice hỗ trợ hộ kinh doanh tạo lập, phát hành và gửi hóa đơn điện tử nhanh chóng, bảo mật đáp ứng các yêu cầu của cơ quan thuế. Dễ dàng tích hợp với các phần mềm bán hàng, kế toán và hỗ trợ lưu trữ hoá đơn an toàn lên đến 10 năm.

- Tài liệu điện tử (VNeDOC) và chữ ký số (VNPAY-CA): Hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện ký kết, quản lý hợp đồng và văn bản trực tuyến một cách đồng bộ trên thiết bị di động. Hệ thống không chỉ đảm bảo giá trị pháp lý tương đương phương thức truyền thống mà còn giúp tối ưu hóa quy trình giao dịch, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí in ấn, chuyển phát chứng từ giấy.

Tại lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Tổng giám đốc Sacombank chia sẻ, đối với Sacombank, đây không chỉ là một sản phẩm hay dịch vụ mới, mà là một bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực và lấy giá trị lâu dài cho nền kinh tế làm định hướng. “Chúng tôi xác định rõ rằng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa & nhỏ chính là lực lượng đông đảo, năng động và có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, việc làm và an sinh xã hội. Khi nhóm khách hàng này được tiếp cận các công cụ quản lý tài chính và thuế minh bạch, thuận tiện, thì không chỉ bản thân họ được hưởng lợi, mà toàn bộ hệ sinh thái kinh tế cũng sẽ vận hành hiệu quả hơn”, ông Tâm nói.

Đại diện đối tác VNPAY, ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Tổng Giám đốc cho biết: “VNPAY thấu hiểu rằng trong hành trình chuyển đổi số, các hộ kinh doanh vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về chi phí và kỹ thuật. Thông qua hợp tác chiến lược cùng với Sacombank, chúng tôi cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp từng bước số hoá hoạt động với nền tảng công nghệ nộp thuế và thanh toán số hiện đại, dễ sử dụng và tiết kiệm, giúp khách hàng vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và sẵn sàng bứt phá trong nền kinh tế số”.

Đồng hành cùng khách hàng thích ứng quy định thuế mới, Sacombank và VNPAY sẽ áp dụng gói ưu đãi: Miễn phí 3 năm (đến hết năm 2028) khi bộ giải pháp “Thanh toán và Nộp thuế số” chính thức đi vào triển khai. Chỉ bằng vài thao tác đăng ký, hộ kinh doanh có thể sử dụng ngay các công cụ quản lý không giới hạn: từ hóa đơn điện tử, chữ ký số, dịch vụ truyền dẫn đến lưu trữ văn bản, hoá đơn điện tử. Chính sách này nhằm tiết kiệm chi phí, thúc đẩy chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang môi trường số của các hộ kinh doanh.

Để chủ động chuẩn hóa quy trình nộp thuế theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể tham khảo trọn bộ giải pháp nộp thuế số tại: https://vnpay.vn/giai-phap-nop-thue-so

Hoặc liên hệ hotline: 1800 5858 88 để được tư vấn.

(Nguồn: Sacombank)