Mức phạt 6-8 triệu đồng với cá nhân là rất lớn

Ngày 26/12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan. Chương trình đồng thời mở kênh tiếp nhận và trả lời vướng mắc trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cho biết cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế ghi nhận nhiều cải cách tích cực của ngành thuế trong quá trình chuyển đổi số. Việc cung cấp tài liệu điện tử, các ứng dụng hỗ trợ như chatbot AI, sổ tay điện tử... giúp người nộp thuế tiếp cận chính sách nhanh chóng và chính xác hơn.

Để hỗ trợ thực chất cho người nộp thuế, bà Hải kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục báo cáo Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc lập hóa đơn điện tử, đặc biệt đối với các lĩnh vực có tần suất giao dịch lớn, phát sinh thường xuyên trong ngày như vận tải, dịch vụ.

Một vấn đề khác được bà Hải nêu là việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Nhắc tới Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, bà cho hay văn bản này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, tháo gỡ đáng kể các vướng mắc liên quan đến xử phạt hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Hội nghị đối thoại với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan ngày 26/12. Ảnh: Hồng Khanh

Tuy nhiên, thời gian tới, khi Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108, đại diện Hội Tư vấn thuế Việt Nam đề nghị cần tiếp tục rà soát các hành vi vi phạm để bảo đảm phù hợp thực tiễn.

Theo bà Hải, những hành vi vi phạm mang tính thủ tục hành chính, không cố ý và không ảnh hưởng đến số tiền nộp ngân sách thì mức xử phạt cần bảo đảm tính răn đe nhưng không gây gánh nặng cho người nộp thuế.

"Đơn cử, việc nộp hồ sơ khai thuế có chỉ tiêu sai sót nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế vẫn bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng đối với cá nhân, đây là mức rất lớn”, bà Hải nói.

Đặc biệt, từ năm 2026, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ phải kê khai thuế điện tử, tự chịu trách nhiệm kê khai, tính và nộp thuế. Trong giai đoạn chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, khả năng xảy ra sai sót dữ liệu là khó tránh khỏi.

Tình trạng kê khai sai nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp có khả năng diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, mức xử phạt cần được xem xét trên cơ sở mức độ ảnh hưởng đến số thuế, bảo đảm tính hài hòa và phù hợp.

Bà cũng cho rằng đối với các lỗi thuần túy về thủ tục, cơ quan thuế cần có cơ chế hỗ trợ và thời gian chuyển tiếp hợp lý, giúp hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi và không lo bị xử phạt.

Liên quan đến thương mại điện tử, bà Hải cho biết các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán đã thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho người bán là hộ, cá nhân kinh doanh, nhưng lại không được ủy nhiệm xuất hóa đơn. Đây là một khó khăn, đồng thời là vấn đề khiến nhiều hộ kinh doanh bán hàng trên sàn lo lắng.

Về vấn đề này, bà đề xuất cần xem xét quy định theo hướng các sàn đã khấu trừ, nộp thay thuế thì cũng xuất hóa đơn cho người mua thay hộ kinh doanh, hoặc có cơ chế miễn trừ nghĩa vụ này khi dữ liệu giao dịch đã được cung cấp đầy đủ.

Giảm, gia hạn 241.740 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết trong năm 2025, các chính sách hỗ trợ đã giúp giảm và gia hạn khoảng 241.740 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Hội nghị kết hợp đối thoại trực tiếp với việc tiếp nhận, trả lời vướng mắc trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, giảm tổng số thủ tục hành chính từ 235 xuống còn 223 thủ tục. Hiện 100% thủ tục hành chính thuế đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 102 thủ tục được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Điểm nhấn của hội nghị năm nay là đổi mới phương thức đối thoại theo hướng đa kênh, toàn diện, kết hợp đối thoại trực tiếp với việc tiếp nhận, trả lời vướng mắc trực tuyến trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan.

Tính đến 12h ngày 26/12 (thời điểm đóng link tiếp nhận câu hỏi), đã có hơn 11.600 lượt người truy cập theo dõi hội nghị; Bộ Tài chính tiếp nhận hơn 600 câu hỏi và đã trả lời 142 câu. Các câu hỏi còn lại sẽ tiếp tục được xử lý, bảo đảm 100% phản hồi.

Bộ Tài chính cho hay thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa lĩnh vực thuế, hải quan, hướng tới môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.