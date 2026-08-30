Tôi rất thích ăn hồng nhưng hầu như mỗi lần ăn đều bị táo bón và có cảm giác nóng rát, khó chịu ở đường ruột. Xin chuyên gia cho biết với tình trạng này, tôi có nên kiêng quả hồng hay vẫn có thể ăn và cần lưu ý điều gì? (Ngọc Bích - Văn Quán, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Hồng được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt, thơm, có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món. Loại quả này chứa chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, một số nhóm người cần tránh ăn hồng:

1. Người có bệnh lý dạ dày, tiêu hóa

Hồng, đặc biệt khi còn xanh, chứa nhiều tannin. Khi bạn ăn hồng với lượng lớn, tannin có thể kết hợp với các thành phần trong thức ăn tạo thành khối bã khó tiêu trong đường tiêu hóa.

Quả hồng - trái cây không tốt cho nhiều người. Ảnh: Hoa Linh.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang gặp các vấn đề về dạ dày nên hạn chế ăn hồng, nhất là khi bụng đói. Ăn quá nhiều loại quả này có thể gây đầy bụng, khó tiêu, táo bón hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

2. Người hay táo bón

Hồng xanh hoặc hồng chưa chín chứa nhiều tannin, chất có thể làm se niêm mạc đường tiêu hóa và góp phần gây táo bón khi ăn nhiều. Do đó, người thường xuyên bị táo bón nên hạn chế hồng xanh, đồng thời không nên ăn quá nhiều hồng trong một ngày.

3. Người đang kiểm soát đường huyết

Loại quả này có vị ngọt và chứa đường tự nhiên. Vì vậy, người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát đường huyết cần chú ý khẩu phần, tránh ăn quá nhiều trong một lần.

Chất xơ trong hồng có thể làm chậm quá trình hấp thu đường nhưng không có nghĩa người bệnh có thể ăn không giới hạn. Hồng cũng không thể thay thế thuốc hoặc chế độ điều trị đái tháo đường.

4. Người từng phẫu thuật đường tiêu hóa

Ăn quá nhiều hồng, đặc biệt hồng sấy khô, có thể làm tăng nguy cơ hình thành khối bã thức ăn trong đường tiêu hóa ở một số người từng can thiệp vào bộ phận này. Tình trạng trên có thể dẫn đến đau bụng, nôn ói, chướng bụng, thậm chí tắc nghẽn đường ruột, cần được can thiệp y tế.

Vì vậy, mọi người không nên ăn hồng với số lượng lớn trong thời gian ngắn, nhất là hồng sấy khô.

5. Người đang sử dụng một số loại thuốc

Người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh mạn tính, đặc biệt các thuốc liên quan đến huyết áp hoặc đông máu, không nên tự ý ăn một lượng lớn hồng mà cần hỏi ý kiến bác sĩ nếu có lo ngại về tương tác thuốc.

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