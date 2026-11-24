Nhiều cha mẹ cho con uống canxi, vitamin D, kẽm với mong muốn cải thiện chiều cao nhưng không biết rằng trẻ thấp còi có thể đang thiếu hụt nhiều dưỡng chất cùng lúc.

Không nên bổ sung vi chất riêng lẻ

Tại hội thảo “Có chuyên môn để chuẩn - có agent để nhàn”, TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết một trong những sai lầm thường gặp của cha mẹ là quá chú trọng bổ sung riêng lẻ canxi, vitamin D hoặc kẽm khi muốn cải thiện chiều cao cho con.

TS Thục cho biết, tăng trưởng chiều cao là quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều dưỡng chất. Trẻ cần được cung cấp đầy đủ năng lượng, protein và các vi chất như sắt, kẽm, canxi, vitamin D, vitamin A, vitamin C cùng các axit béo DHA, EPA.

Trong đó, protein giữ vai trò nền tảng. Nếu thiếu năng lượng và protein, dù được bổ sung nhiều vi chất, trẻ vẫn khó đạt được hiệu quả tăng trưởng như mong muốn.

Tiến sĩ Thục phân tích, bổ sung riêng một chất không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài. Chẳng hạn, kẽm có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng nhưng nếu chỉ bổ sung kẽm đơn độc, hiệu quả cải thiện chiều cao thường hạn chế. Một số nghiên cứu cho thấy việc phối hợp sắt và kẽm có thể hỗ trợ tốc độ tăng trưởng tốt hơn so với bổ sung riêng lẻ.

Tiến sĩ Thục chia sẻ về thói quen dùng vi chất. Ảnh: Kim Oanh.

Sắt không chỉ có vai trò tạo huyết sắc tố và hồng cầu mà còn liên quan đến phát triển chiều cao, hoạt động nội tiết và não bộ. Thiếu sắt kéo dài, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời, có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức, tư duy và khả năng học tập của trẻ. Những tổn thương não bộ do thiếu sắt ở giai đoạn quan trọng này có thể không hồi phục hoàn toàn.

Có nắng vẫn thiếu vitamin D

Một vấn đề khác được TS Thục lưu ý là tình trạng thiếu vitamin D ở trẻ em. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, nhiều nắng nhưng không đồng nghĩa trẻ luôn được cung cấp đủ vitamin D.

Khả năng tổng hợp vitamin D qua da phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cường độ ánh nắng, thời gian tiếp xúc, độ tuổi và khả năng chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin D trong sữa mẹ không cao, do đó trẻ bú mẹ có thể không nhận đủ dưỡng chất này nếu không được bổ sung phù hợp.

Nhiều khách mời là nhà thuốc tham dự. Ảnh: Kim Oanh.

Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi, hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương. Vì vậy, hai dưỡng chất này có mối liên hệ chặt chẽ trong quá trình phát triển hệ xương. Tuy nhiên, với trẻ đã bị thấp còi, việc can thiệp không thể chỉ tập trung vào canxi và vitamin D mà cần đánh giá toàn diện khẩu phần ăn, năng lượng, protein và các vi chất có nguy cơ thiếu hụt.

Theo TS Thục, thời điểm can thiệp dinh dưỡng cũng đặc biệt quan trọng. Nhiều nghiên cứu trên trẻ em ở các quốc gia cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi thường xuất hiện rõ trong giai đoạn khoảng 20-30 tháng tuổi.

Đây cũng là lý do 1.000 ngày đầu đời, tính từ khi mang thai đến hết 2 năm đầu sau sinh, được xem là giai đoạn then chốt đối với tăng trưởng thể chất và phát triển não bộ. Nếu được phát hiện sớm và can thiệp dinh dưỡng kịp thời, trẻ có cơ hội phục hồi tăng trưởng tốt hơn. Ngược lại, để tình trạng thiếu hụt kéo dài, việc cải thiện chiều cao sẽ khó khăn và cần nhiều thời gian hơn.

Chuyên gia lưu ý, mục tiêu can thiệp không chỉ là giúp trẻ tăng thêm vài centimet mà còn phải cải thiện khối cơ, mật độ xương, khả năng miễn dịch và phát triển nhận thức. Do đó, cha mẹ cần kiên trì thực hiện chế độ dinh dưỡng được tư vấn, thay vì kỳ vọng một vài sản phẩm bổ sung có thể giúp con cao lớn nhanh chóng.

Tại hội thảo, TS Thục cũng giải đáp những thắc mắc của khách mời về bổ sung vi chất cho trẻ, đồng thời chia sẻ cách tư vấn, sử dụng an toàn các sản phẩm thực phẩm bổ sung.

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