Chiều 29/11, tại hội nghị khoa học toàn quốc về sốt xuất huyết Dengue 2025, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM chỉ ra sai lầm phổ biến nhất trong nhận thức về bệnh sốt xuất huyết: Nhiều người vẫn nghĩ chỉ trẻ em mới mắc bệnh này.

"Thực tế, bất kỳ ai cũng có thể mắc sốt xuất huyết bất kể độ tuổi và sức khỏe. Người lớn hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh cao ngang trẻ em", bác sĩ Khanh nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, trong một số trường hợp, sốt xuất huyết Dengue có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Do đó, cần tuyên truyền rộng rãi để thay đổi nhận thức sai lầm này trong cộng đồng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Phước Sáng

Vắc-xin phòng sốt xuất huyết - bước tiến quan trọng

Việt Nam đã chính thức cấp phép lưu hành vắc-xin phòng sốt xuất huyết đầu tiên, mở ra triển vọng mới trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đang đe dọa hàng triệu người mỗi năm.

Bác sĩ Khanh cho biết, đây là bước tiến quan trọng giúp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết Dengue bằng tiêm chủng. Nghiên cứu mô hình tại Thái Lan cho thấy vắc-xin có thể giúp giảm 62% ca mắc sau 5 năm và hơn 80% sau 10 năm khi kết hợp quản lý môi trường, diệt muỗi và tiêm chủng.

Ngoài ra, vắc-xin có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh hơn 80% và giảm nguy cơ phải nhập viện khi bị nhiễm tới 90%.

Tuy nhiên, bác sĩ Khanh nhấn mạnh, dù đã tiêm vắc-xin, người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết Dengue để bảo vệ bản thân và cộng đồng, bao gồm: Phát quét cỏ dại, cắt tỉa cành cây, giũ rửa bình chứa nước sạch; đậy kín vật dụng chứa nước; thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh.

Ngoài ra, chiến lược phòng chống bệnh này cần dựa trên bốn trụ cột: Truyền thông giúp người dân hiểu rõ gánh nặng bệnh tật; phối hợp liên ngành giữa ban ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và người dân; truyền tải đầy đủ thông tin về các biện pháp dự phòng, bao gồm kiểm soát véc-tơ và tiêm chủng; bác sĩ và nhân viên y tế vừa chữa bệnh vừa đóng vai trò truyền thông từ phòng bệnh đến phát hiện sớm và nhận biết dấu hiệu nặng.

Ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai đa dạng kênh truyền thông từ báo chí, truyền hình, xe tuyên truyền lưu động đến mạng xã hội. Thông điệp đã chuyển từ "3 Không - 1 Có" sang "Không Lăng Quăng - Không Muỗi - Không Sốt Xuất Huyết" để dễ nhớ và dễ thực hiện hơn.

Tại sự kiện, bác sĩ Đinh Thị Hải Yến, Trưởng Khoa Truyền thông - giáo dục sức khoẻ, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TPHCM, khuyến cáo người dân cần tích cực sử dụng ứng dụng Y tế trực tuyến do Sở Y tế TPHCM phát triển.

Đại diện Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TPHCM tại hội thảo. Ảnh: Phước Sáng

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TPHCM khuyến cáo người dân tích cực sử dụng ứng dụng này để phản ánh các điểm nguy cơ dịch bệnh ngay tại khu vực sinh sống.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể chụp ảnh hoặc quay video các điểm nguy cơ như vũng nước đọng, phế liệu tồn đọng, kèm theo thông tin địa điểm và nội dung báo cáo. Chỉ trong khoảng một phút, phản ánh sẽ được gửi đến ngành y tế.

Khi nhận được thông tin, ngành y tế sẽ tiến hành xác minh và chuyển đến chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Sau khi xử lý hoàn tất, kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng, giúp người dân theo dõi tình trạng giải quyết một cách minh bạch.