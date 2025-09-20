Sức hút với sinh viên quốc tế

Saigon Business School (SBS) - trung tâm đào tạo quốc tế thuộc Tập đoàn Giáo dục EQuest vừa tổ chức Lễ Tốt nghiệp khóa đầu tiên và Khai giảng năm học mới trong không khí trang trọng và nhiều cảm xúc. Khoá sinh viên đầu tiên đã xuất sắc hoàn thành chương trình đào tạo tại SBS, với 100% sinh viên tốt nghiệp đều được các trường đại học lớn tiếp nhận để chuyển tiếp vào năm cuối của chương trình Cử nhân, bao gồm Đại học Sunderland và Đại học Northampton (Anh quốc), Đại học Deakin (Úc). Một số sinh viên tuy chưa tốt nghiệp nhưng cũng nhận được những suất học bổng danh giá từ các trường danh tiếng như Đại học James Cook (Úc), Trường Quản trị khách sạn Thuỵ Sĩ (SHMS).

Năm học mới, SBS chào đón gần 300 tân sinh viên từ Việt Nam, Myanmar, Nepal, Pakistan, Nigeria, Malawi và Sri Lanka gia nhập cộng đồng học tập đa văn hóa, cùng nhau bắt đầu năm học 2025-2026.

Khoảnh khắc 15 lá cờ tượng trưng cho sự hiện diện của sinh viên đến từ 15 quốc gia đang học tập tại Saigon Business School (SBS) tung bay trong lễ khai giảng đã mang đến nhiều cảm xúc cho thầy trò nhà trường.

“Sự đa dạng của sinh viên quốc tế ngày càng gia tăng này không chỉ phản ánh sức hút của SBS đối với sinh viên quốc tế mà còn khẳng định mục tiêu cốt lõi của nhà trường trong việc xây dựng cộng đồng sinh viên quốc tế đa dạng bậc nhất tại Việt Nam, nơi sinh viên bốn phương cùng hội tụ, học tập và phát triển”, đại diện trường SBS chia sẻ.

Nghi thức rước cờ trang trọng của sinh viên Saigon Business School

Chương trình liên kết với Đại học Sunderland (Anh Quốc)

Trong khuôn khổ sự kiện, Saigon Business School cũng giới thiệu chương trình liên kết với Đại học Sunderland (Anh Quốc). Thành lập năm 1901 và chính thức trở thành đại học năm 1992, Sunderland là một trong những trường đại học công lập có uy tín tại Anh (nằm trong top 30 Anh quốc theo Guardian University Guide 2026) với thế mạnh về trải nghiệm sinh viên, hợp tác doanh nghiệp và quốc tế hoá.

Theo đó, sinh viên SBS sẽ có thêm lựa chọn khi có thể hoàn thành chương trình cử nhân ngay tại Việt Nam và được nhận bằng Cử nhân do Đại học Sunderland cấp, có giá trị tương đương du học trực tiếp. Chương trình được Đại học Sunderland phân hiệu Hồng Kông trực tiếp phụ trách giảng dạy trên các nền tảng trực tuyến hiện đại, kết hợp với sự điều phối của SBS và Viện Đào tạo quốc tế Topica (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest). Sinh viên được cấp mã sinh viên, tài khoản học tập và truy cập vào hệ thống tài nguyên của Đại học Sunderland giống hệt như sinh viên học tại cơ sở chính Anh quốc.

Trong bài phát biểu qua video gửi tới buổi lễ, thầy Francis Chang – Giám đốc điều hành Đại học Sunderland Hồng Kông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức toàn cầu và khuyến khích sinh viên SBS không ngừng nuôi dưỡng tinh thần học hỏi, chủ động nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân trong môi trường quốc tế. Thầy cũng bày tỏ kỳ vọng chương trình hợp tác giữa hai trường sẽ trở thành cầu nối bền vững, giúp sinh viên SBS tiếp cận nền giáo dục Anh Quốc chất lượng cao, từ đó tự tin chinh phục những cột mốc mới trong học tập và sự nghiệp.

Thầy Francis Chang gửi thông điệp đến sinh viên SBS

Lý Gia Phát, sinh viên chuyên ngành Marketing mới tốt nghiệp SBS là một trong những sinh viên đầu tiên tham gia chương trình liên kết với Đại học Sunderland. Chia sẻ tại sự kiện, Phát bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực cùng kiến thức kinh doanh hiện đại để làm hành trang vững chắc cho sự nghiệp toàn cầu của bạn trong tương lai.

Sinh viên Lý Gia Phát (đứng giữa) trong khoảnh khắc đón nhận thư nhập học từ Đại học Sunderland

Với bằng cấp được công nhận toàn cầu, chương trình liên kết với Đại học Sunderland sẽ tạo điều kiện cho sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới sau khi tốt nghiệp.

Cộng đồng sinh viên SBS đến từ hơn 15 quốc gia trong khoảnh khắc đáng nhớ ở Lễ tốt nghiệp & khai giảng năm học mới

3 giá trị cốt lõi trong năm học 2025 - 2026

Bước vào năm học 2025 – 2026, Saigon Business School xác định ba từ khóa then chốt cho các hoạt động của mình bao gồm: Practical (Thực chiến) – Accredited (Kiểm định) và Happy (Hạnh phúc). Theo đó, đơn vị quyết tâm tăng cường tính thực chiến qua việc đưa các case study (tình huống) và dự án thực tế của doanh nghiệp vào lớp học, tổ chức những chuyến kiến tập (field trip) giúp sinh viên tiếp cận và giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp. SBS cũng cam kết tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về khảo thí, kiểm định và chuẩn mực quốc tế, bảo đảm chất lượng đào tạo; hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường học tập hạnh phúc, hứng khởi và giàu trải nghiệm.

Thầy Hoàng Văn Cương, Giám đốc điều hành SBS đánh trống khai giảng cho năm học mới chính thức bắt đầu

Bước vào năm học 2025 – 2026, SBS gửi gắm thông điệp đặc biệt: “Mỗi sinh viên SBS không chỉ học để biết, mà còn học để trở thành công dân toàn cầu, dám ước mơ, dám khác biệt và dám dẫn dắt tương lai”.

Ngọc Minh