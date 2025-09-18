Bộ GD-ĐT đã gửi phiếu khảo sát về tuyển sinh đại học từ năm 2026 tới các đại biểu đến từ hơn 200 trường đại học, học viện tại Hội nghị Giáo dục đại học diễn ra sáng 18/9.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết hội nghị sẽ xem xét một số vấn đề về tuyển sinh. Đặc biệt, năm 2025 với 17 phương thức xét tuyển vẫn là một con số nhiều.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phạm Hải

Trong đó, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%; số xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%; còn lại là các phương thức khác, chiếm 18,5%.

“Chúng tôi nêu câu hỏi tới các đại biểu rằng phương thức xét bằng học bạ có nhiều tác động đến kết quả xét tuyển, kết quả học tập. Đã đến lúc chúng ta cần cùng nhìn lại rằng có nên duy trì xét tuyển học bạ THPT trong thời gian tới nữa hay không?”, GS Thảo nói.

Vấn đề thứ hai, theo ông Thảo, là trong 849.544 thí sinh đăng ký, tổng cộng có 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển là vô cùng lớn. “Công nghệ thông tin vẫn có thể xử lý được, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ gây nên lãng phí nếu thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng không xác định”, ông Thảo nói.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho hay, năm 2025, có 16 trường đại học đã xảy ra sai sót trong việc thao tác, có sự cố kỹ thuật việc xác định điểm sàn ảnh hưởng đến gần 1.000 thí sinh xét tuyển đại học 2025. Song, đến thời điểm này, tất cả các thí sinh đã xác định nhập học vào nguyện vọng mình đăng ký hoặc nguyện vọng kế tiếp nếu thực sự trúng tuyển. “Tuy vậy, việc này cũng ảnh hưởng đến những trường khác và số thí sinh gặp vấn đề”, ông Thảo nói.

Về quy mô đào tạo, ông Thảo cho hay, trong năm học 2024-2025, có 404 chương trình đào tạo được mở mới. Quy mô đào tạo trình độ đại học là 2.528.519 từ hệ chính quy cho đến vừa học vừa làm, đào tạo từ xa (trong đó hệ chính quy là 2.245.369 sinh viên).