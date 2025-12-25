Đây không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững mà Saigon Technology theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia được xây dựng dựa trên Khảo sát Trust Index™ do Great Place To Work® thực hiện, tổng hợp hơn 630.000 phản hồi ẩn danh, phản ánh chân thực trải nghiệm của 1,36 triệu người lao động trong khu vực.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này một lần nữa cho thấy Saigon Technology không chỉ là doanh nghiệp công nghệ phát triển nhanh, mà còn là một trong những công ty có môi trường làm việc đáng mơ ước, nơi mỗi cá nhân được khuyến khích phát triển đúng năng lực, đúng mục tiêu và đúng giá trị của mình.

Tại Saigon Technology, mọi ý kiến đều được lắng nghe, mọi đóng góp đều được công nhận

Tiếp nối chứng nhận Great Place To Work™ 2025 (98%) cùng danh hiệu từ Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025, hai sự vinh danh liên tiếp này đã góp phần khẳng định mạnh mẽ vị thế của Saigon Technology trên bản đồ nhân sự và công nghệ trong khu vực Đông Nam Á.

Các doanh nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025

Khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ Đông Nam Á

Saigon Technology đã hợp tác cùng hàng loạt doanh nghiệp tại Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ những startup tiềm năng đến các tập đoàn Fortune 500, khẳng định năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và uy tín quốc tế.

Việc được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á 2025 là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự công nhận từ cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực không ngừng của Saigon Technology trong việc phát triển và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

“Chứng nhận này phản ánh rõ những giá trị cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi,” ông Phạm Tiến Thành, CEO của Saigon Technology, chia sẻ. “Tại Saigon Technology, chúng tôi tin rằng đổi mới bền vững luôn bắt đầu từ con người. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mà còn xây dựng một môi trường nơi mỗi cá nhân được trân trọng, được trao quyền và được truyền cảm hứng để gắn kết với sứ mệnh chung”.

Ông Phạm Tiến Thành, CEO Saigon Technology

Tiếp tục đồng hành và phát triển bền vững tại Đông Nam Á

Hướng tới tương lai, Saigon Technology tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào con người, công nghệ và hệ thống quản trị. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đồng hành cùng các tổ chức trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh chóng.

Song song đó, công ty chủ động mở rộng hệ sinh thái hợp tác với các startup tại Việt Nam, Đông Nam Á và các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Trong lĩnh vực y tế, Saigon Technology đã phát triển nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) tích hợp lịch khám, thanh toán và tư vấn trực tuyến. Giải pháp này đã được triển khai thành công tại nhiều thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Úc và châu Âu.

Bên cạnh healthcare, công ty còn mở rộng năng lực trong các lĩnh vực fintech và automation, phục vụ các thị trường đang phát triển lẫn phát triển như Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Để đáp ứng đặc thù của khu vực Đông Nam Á, Saigon Technology cũng tiến hành điều chỉnh mô hình nhân lực và chính sách giá, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường châu Á khác.

Những định hướng dài hạn này tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư Việt Nam tham gia sâu hơn vào các dự án toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao vị thế công nghệ của Việt Nam và củng cố sự phát triển bền vững của Saigon Technology tại khu vực Đông Nam Á.

Saigon Technology tham dự Diễn đàn Lãnh đạo và Hợp tác ASEAN 2025, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo khu vực bàn về đổi mới và tăng trưởng bền vững

Thành lập năm 2012, Saigon Technology là một trong những doanh nghiệp phát triển phần mềm hàng đầu Việt Nam, được chứng nhận Great Place to Work® 2022 và 2025, được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam nhiều năm liền. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh, ứng dụng web và di động, giải pháp điện toán đám mây và dịch vụ AI tích hợp, đạt chuẩn ISO 9001 và ISO 27001. Với hàng trăm kỹ sư hàng đầu, ba trung tâm phát triển phần mềm tại Việt Nam cùng văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ, Úc và Singapore, Saigon Technology đã và đang hợp tác với hơn 300 khách hàng trên toàn cầu để mang đến giải pháp công nghệ hiện đại, bảo mật, linh hoạt và sáng tạo.

Minh Hoà