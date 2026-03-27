Thương hiệu TV số 1 thế giới 20 năm liên tiếp đã khẳng định sức mạnh công nghệ, tầm ảnh hưởng và vai trò định hình tương lai ngành nghe nhìn của mình.

Sản phẩm Sáng tạo nhất (CES Innovation Awards 2026)

CES Innovation Awards là giải thưởng uy tín thế giới trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng, được tổ chức thường niên trong khuôn khổ triển lãm CES (Consumer Electronics Show) tại Mỹ. Giải thưởng tôn vinh các thiết kế và kỹ thuật xuất sắc thuộc hơn 30 hạng mục sản phẩm khác nhau. Tại CES Innovation Awards 2026, Samsung đã xuất sắc chiến thắng giải Sản phẩm Sáng tạo nhất (Best of Innovation) với mẫu TV Micro RGB 130 inch.

TV Micro RGB tiên phong trên thế giới, chủ nhân của giải Sản phẩm Sáng tạo nhất (Best of Innovation) tại CES 2026

Không chỉ gây choáng ngợp với kích thước 130 inch, TV Micro RGB của Samsung còn là bước đột phá ấn tượng về mặt công nghệ. Samsung là thương hiệu tiên phong trên thế giới phát triển và thương mại hóa thành công TV Micro RGB ngay từ năm 2025.

Khác với TV Mini-LED (vốn sử dụng đèn LED trắng kích thước nhỏ, kết hợp cùng bộ lọc màu hoặc tấm nền Quantum Dot để tạo màu), TV Micro RGB là tập hợp của các đèn LED đỏ, xanh lá, xanh dương với kích thước siêu nhỏ chỉ tương đương sợi tóc người (dưới 100µm) được sắp xếp tinh vi phía sau tấm nền. Thiết kế này cho phép TV Micro RGB dễ dàng kiểm soát độc lập từng yếu tố màu sắc, tái tạo chính xác từng gam màu mà không phụ thuộc vào hệ thống đèn nền truyền thống. Với công nghệ trên, TV Micro RGB có thể tái hiện 100% dải màu rộng BT.2020, đã được Hiệp hội Kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ Thông tin Đức (VDE) chứng nhận.

Không chỉ dừng ở công nghệ Micro RGB đột phá, yếu tố giúp dòng TV này thắng giải Sản phẩm Sáng tạo nhất tại CES 2026 còn nằm ở việc duy trì sự đồng nhất của hình ảnh ở kích thước lớn, thông qua công nghệ Chống chói (Glare Free). Sự xuất hiện của TV Micro RGB đã tái định nghĩa lại tiêu chuẩn TV cao cấp trên thị trường, mở ra chuẩn mực giải trí vượt xa những gì từng biết trước đó.

Giải Thiết kế Sản phẩm xuất sắc (iF Design Awards 2026)

iF Design Award (giải thưởng Thiết kế iF) là một trong 3 giải thưởng thiết kế uy tín và lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1953 bởi Industrie Forum Design Hannover (Đức). Sự kiện được mệnh danh là “Oscar” của ngành công nghiệp thiết kế, với hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia quốc tế, đánh giá độc lập dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Năm nay, Samsung giành hàng loạt giải thưởng ở hạng mục Thiết kế sản phẩm cho TV OLED S95H, The Movingstyle và Vision AI Companion (VAC).

TV OLED S95H thắng giải Thiết kế sản phẩm tại iF Design Awards 2026 nhờ thiết kế FloatLayer đột phá

TV Samsung OLED S95H là dòng TV cao cấp của Samsung, tạo sự khác biệt nhờ thiết kế FloatLayer đi kèm viền kim loại liền mạch với hiệu ứng nổi tinh tế trong không gian. Sản phẩm không chỉ mang đến khả năng tái tạo sắc đen sâu, màu sắc chân thực mà còn sở hữu công nghệ chống chói độc quyền Glare Free và hiệu suất chơi game đỉnh cao nhờ tần số quét 165Hz.

Trong khi đó, The Movingstyle là dòng TV có thiết kế tháo rời linh hoạt, dễ dàng di chuyển và mang đi. Ấn tượng nhất phải kể đến Vision AI Companion (VAC) - trợ lý AI mạnh mẽ trên Samsung AI TV thế hệ mới. Giao diện AI thích ứng với ngữ cảnh, có thể tương tác cùng người dùng và tối ưu hình ảnh, âm thanh theo nội dung đã chinh phục toàn bộ giám khảo của iF Design Award 2026.

Finalist (Edison Awards 2026)

Được thành lập vào năm 1987, Edison Awards là sân chơi uy tín về đổi mới sáng tạo toàn cầu. Hội đồng giám khảo của giải thưởng gồm các nhà khoa học, kỹ sư, nhà thiết kế và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp hàng đầu. Năm nay, Samsung AI TV đã lọt vào vòng chung kết ở hạng mục Phong cách sống, Giải trí và Thiết kế. Ban giám khảo của Edison Awards 2026 đánh giá rất cao trợ lý Vision AI Companion (VAC).

Trợ lý AI VAC trên Samsung AI TV 2026 là nhân tố được đánh giá cao ở Edison Awards 2026 cùng nhiều giải thưởng lớn khác

Edison Awards 2026 nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên AI, Vision AI Companion định nghĩa lại cách chúng ta khám phá nội dung trên TV. Nó không chỉ đơn thuần là tìm kiếm thông tin, mà còn được thiết kế để người dùng chủ động khám phá, tìm tòi và được truyền cảm hứng từ những gì họ xem”. VAC mang đến nhiều khả năng hoàn toàn mới cho Samsung AI TV, bao gồm khả năng hỏi đáp tự nhiên đa ngôn ngữ; tối ưu hình ảnh, âm thanh theo ngữ cảnh; cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và kết nối thông minh cùng hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông qua SmartThings.

Hiện các sản phẩm kể trên vẫn chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên, thành công vang dội của Samsung AI TV 2026 tại các giải thưởng lớn đang khiến người dùng trong nước háo hức trải nghiệm và chờ đón thời điểm các sản phẩm này ra mắt hơn bao giờ hết.