Nhu cầu chip dùng trong AI tăng vọt giúp Samsung gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD. Ảnh: Bloomberg

Cổ phiếu của Samsung Electronics đã tăng tới 13% trong phiên giao dịch hôm 6/5, đưa vốn hóa của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới chạm mức 1.000 tỷ USD. Thành tích này đưa Samsung trở thành công ty châu Á thứ hai đạt được cột mốc trên, chỉ sau TSMC.

Giá trị cổ phiếu của Samsung đã tăng hơn bốn lần trong năm qua nhờ nhu cầu bùng nổ đối với các loại chip dùng trong AI. Giới chuyên gia nhận định vai trò của chip nhớ trong hạ tầng AI mang tính cấu trúc lâu dài chứ không chỉ là biến động theo chu kỳ.

Trong quý đầu năm, bộ phận bán dẫn của hãng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục với mức tăng 48 lần so với kỳ vọng, nhờ các đơn hàng từ trung tâm dữ liệu mang lại biên lợi nhuận lớn.

Giới phân tích dự báo nguồn cung chip sẽ tiếp tục thiếu hụt, đặc biệt là trong năm 2027, đẩy giá NAND và DRAM lên cao và giúp Samsung duy trì lợi nhuận.

Đợt tăng giá này có sự đóng góp lớn từ dòng vốn ngoại. Thỏa thuận giữa Interactive Brokers và Samsung Securities đã cho phép nhà đầu tư Mỹ trực tiếp mua chứng khoán Hàn Quốc.

Các nhà đầu tư toàn cầu đã rót khoản tiền kỷ lục 2.900 tỷ won (2 tỷ USD) vào chỉ số Kospi trong ngày đầu tuần, giúp đồng won tăng 1,3% so với đồng USD.

Đáng chú ý, Apple đang tiến hành các cuộc đàm phán giai đoạn đầu với Intel và đánh giá cơ sở sản xuất của Samsung tại Texas nhằm đa dạng hóa nguồn cung chip cốt lõi, giảm lệ thuộc vào TSMC.

Việc chuyển dịch một phần sản xuất sang Mỹ không chỉ giúp Apple phân tán rủi ro mà còn phù hợp với nỗ lực phục hồi sản xuất công nghệ cao nội địa. Chính phủ Mỹ hiện cũng đang nắm giữ cổ phần tại Intel.

Dù vậy, các cuộc đàm phán vẫn ở giai đoạn đầu và Apple vẫn e ngại việc sử dụng công nghệ ngoài TSMC do Intel và Samsung chưa thể đảm bảo quy mô cũng như độ ổn định tương đương.

Về phần mình, Samsung cũng đang đối mặt với nhiều thách thức khi mảng di động và màn hình sụt giảm lợi nhuận do chi phí vật liệu tăng.

(Theo Bloomberg)