Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, iPhone 17 của Apple là mẫu điện thoại bán chạy nhất toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2026.

Danh sách do công ty phân tích này vừa công bố cho thấy iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max là ba mẫu điện thoại có doanh số cao nhất thế giới trong Quý 1/2026.

Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn chiếm 6% doanh số toàn cầu. Tuy nhiên, bảng xếp hạng top 10 cũng có sự góp mặt của 5 mẫu điện thoại thuộc dòng Samsung Galaxy A. Trong đó, Samsung Galaxy A07 4G và Galaxy A17 5G lần lượt giữ vị trí thứ tư và thứ năm.

Top 10 smartphone bán chạy nhất thế giới quý I/2026. Ảnh: Counterpoint

Redmi A5 của Xiaomi là cái tên duy nhất trong danh sách không thuộc về Apple hay Samsung. Các vị trí còn lại trong top 10 bao gồm iPhone 16, Galaxy A56 và Galaxy A36.

Hai đại diện của Samsung đã được nâng cấp bằng phiên bản Galaxy A57 và Galaxy A37 trong quý vừa qua và cả hai mẫu máy mới này nhiều khả năng sẽ góp mặt trong các bảng xếp hạng doanh số vào cuối năm.

Counterpoint cũng lưu ý mẫu Galaxy S26 Ultra giá 1.300 USD suýt lọt vào top 10, nhưng vẫn ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn thế hệ S25 Ultra tiền nhiệm.

Dù dòng iPhone và Galaxy A giá rẻ thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng doanh số, Counterpoint nhận định chi phí linh kiện tăng cao đang tạo thêm áp lực cho các nhà sản xuất điện thoại Android.

Chẳng hạn, Galaxy A07 bán rất chạy tại châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh, một phần nhờ chính sách cam kết cập nhật phần mềm và bảo mật lên tới 6 năm của Samsung cho thiết bị rẻ nhất của mình.

Mẫu Galaxy A17 5G giá 200 USD bán tại Mỹ cũng đi kèm cam kết tương tự và là thiết bị Galaxy rẻ nhất ở hầu hết các thị trường.

Số liệu của Counterpoint Research được đưa ra trong bối cảnh các mẫu điện thoại mới đang có giá bán cao hơn do tình trạng thiếu hụt RAM kéo dài.

Nhiều thiết bị từ Samsung, Motorola và các hãng khác đã ghi nhận mức tăng giá. Một số phiên bản Galaxy Z Fold 7 đã tăng giá sau 9 tháng ra mắt, còn dòng Razr mới của Motorola cũng đắt hơn từ 100 đến 200 USD.

Nhà phân tích cấp cao Karn Chauhan của Counterpoint dự báo sự sụt giảm của thị trường điện thoại di động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm khách hàng tìm kiếm thiết bị giá rẻ, trong khi nhu cầu mua sắm điện thoại cao cấp dự kiến tiếp tục tăng.

Xu hướng này có thể thể hiện rõ nét hơn khi hàng loạt mẫu điện thoại gập đắt tiền sắp trình làng. Đơn cử, mẫu điện thoại gập dạng cuốn sách Razr Fold giá 1.900 USD của Motorola sẽ lên kệ vào ngày 21/5.

Thị trường cũng đang chờ đợi các mẫu Galaxy gập mới cùng với chiếc iPhone màn hình gập theo tin đồn vào cuối năm nay.

(Theo Cnet)