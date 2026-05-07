Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo, OpenAI đang tăng tốc phát triển điện thoại tích hợp trợ lý AI, với khả năng sản xuất hàng loạt bắt đầu vào đầu năm 2027. Ông Kuo cũng tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật đáng chú ý có thể xuất hiện trên thiết bị này.

Điện thoại ChatGPT của OpenAI có thể là "quái vật" của làng smartphone. Ảnh: PhoneArena

Hồi cuối tháng 4, ông từng nhận định OpenAI đang hợp tác với cả MediaTek và Qualcomm để phát triển vi xử lý. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy OpenAI đã chọn MediaTek làm nhà cung cấp độc quyền.

Cụ thể, điện thoại của OpenAI có thể sử dụng phiên bản tùy chỉnh của chip Dimensity 9600, được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC.

Thông số nổi bật nhất của chiếc điện thoại này nằm ở bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP), được trang bị thuật toán xử lý dải nhạy sáng động cải tiến.

Nâng cấp giúp tối ưu hóa khả năng cảm nhận thế giới thực, hay nói cách khác là những gì AI "nhìn thấy" qua camera. Ông Kuo khẳng định thiết bị sẽ sử dụng hai bộ xử lý AI để xử lý các tác vụ khác nhau.

Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến trang bị chuẩn bộ nhớ RAM tốc độ cao (LPDDR6) và công nghệ máy ảo (pKVM) nhằm tăng cường bảo mật thông qua việc cô lập các quy trình hoạt động.

Như ông Kuo đã lưu ý vào tháng trước: "Chỉ khi kiểm soát hoàn toàn cả hệ điều hành và phần cứng, OpenAI mới có thể cung cấp một dịch vụ trợ lý AI toàn diện". Chuyên gia này dự báo OpenAI có thể xuất xưởng khoảng 30 triệu thiết bị bắt đầu từ năm 2027.

Cho đến nay, có nhiều tin đồn cho rằng OpenAI đang phát triển ít nhất 5 thiết bị phần cứng khác, bao gồm tai nghe không dây, loa thông minh, kính thông minh, bút thông minh và một thiết bị dạng gài áo tương tự sản phẩm của Humane AI.

Cuối năm 2025, CEO Sam Altman từng úp mở về một phần cứng bí ẩn mà ông gọi là "thiết bị cốt lõi thứ ba", hoạt động song song với máy tính xách tay và điện thoại di động.

Đây được cho là một thiết bị đeo không có màn hình, do công ty thiết kế LoveFrom của cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive đảm nhận. OpenAI đã mua lại LoveFrom vào tháng 5/2025.

Tuy nhiên, những tin đồn gần đây nhất lại chỉ ra nhóm của Jony Ive đang phát triển một mẫu loa thông minh mang phong cách tương tự dòng HomePod của Apple.

Trong khi đó, một rò rỉ từ tháng 1 tiết lộ một mẫu tai nghe không dây có thể trình làng vào tháng 9 tới.

Với việc OpenAI được cho là đang phát triển quá nhiều sản phẩm cùng lúc, hiện chưa rõ thiết bị nào sẽ lên kệ đầu tiên.

Giới quan sát dự đoán tai nghe không dây sẽ xuất hiện vào tháng 9, tiếp theo là điện thoại thông minh vào giữa năm 2027.

(Theo Tom's Guide)