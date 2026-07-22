Tại sự kiện Galaxy Unpacked tối 22/7, bên cạnh bộ ba điện thoại gập mới, Samsung cũng giới thiệu hai mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch Ultra 2 và Watch9.

Galaxy Watch Ultra2 là phiên bản cao cấp nhất trong dòng smartwatch của Samsung, hướng tới nhóm người dùng tập luyện thể thao cường độ cao và hoạt động ngoài trời. Thiết bị sở hữu khung vỏ titan chống sốc, màn hình Sapphire đạt độ sáng tối đa 5.000 nits giúp hiển thị dưới ánh nắng gắt và độ mỏng giảm 12% so với thế hệ trước.

Để phục vụ các bộ môn chuyên biệt, đồng hồ tích hợp hệ thống đo độ cao, độ dốc khi chạy địa hình, đồng thời ước tính lượng mồ hôi thoát ra theo trọng lượng cơ thể để đưa ra khuyến nghị bù nước. Thiết bị cũng đạt các chuẩn chống nước IP69K, 10 ATM và chứng nhận EN13319 dành cho bộ môn lặn biển, tự động ghi nhận độ sâu, nhiệt độ nước và tốc độ di chuyển dưới nước.

Về phần cứng, Galaxy Watch Ultra2 chạy chip Snapdragon Wear Elite sản xuất trên tiến trình 3 nm, dung lượng pin 800 mAh - tăng 35% so với bản tiền nhiệm. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Watch9 hướng đến nhóm người dùng phổ thông với khung nhôm, màn hình độ sáng 3.000 nits và hai lựa chọn dung lượng pin 390 mAh (bản 40 mm) hoặc 445 mAh (bản 44 mm).

Cả hai model đều sử dụng hệ thống cảm biến BioActive thế hệ mới kết hợp thuật toán AI để phân tích dữ liệu sinh học người dùng.

Điểm đáng chú ý là tính năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ (Sleep Apnea) đã được cấp phép bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hỗ trợ nhận diện các bất thường về hô hấp trong lúc ngủ. Bên cạnh đó, hệ thống liên tục đo các chỉ số sinh tồn nền, chấm điểm sức khỏe tim mạch, ước tính tải tim mạch (Daily Cardio Load) sau mỗi buổi tập để khuyến nghị thời gian phục hồi, đồng thời phát cảnh báo khi mức độ tiếng ồn xung quanh vượt ngưỡng an toàn cho thính giác.

Đại diện Samsung cho biết dòng smartwatch mới được định hướng chuyển từ việc theo dõi bị động sang cung cấp dữ liệu phân tích chuyên sâu, giúp người dùng chủ động kiểm soát các chỉ số cơ thể thông qua thiết bị đeo hàng ngày.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm bắt đầu lên kệ từ ngày 22/7. Galaxy Watch Ultra2 phiên bản 47 mm có giá bán lẻ đề nghị là 18,99 triệu đồng. Trong khi đó, Galaxy Watch9 có giá lần lượt là 9,99 triệu đồng cho bản 40 mm và 10,99 triệu đồng cho bản 44 mm.

(Tổng hợp)

Ảnh: Samsung