Nơi mỗi cá nhân đều được trân trọng

Tại Samtec Việt Nam, mỗi thành viên không chỉ là “người lao động” mà là người đồng hành cùng công ty. Văn hóa Samtec được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau giúp mỗi cá nhân được phát huy tối đa khả năng của mình.

“Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025 là sự phản ánh ý nghĩa về văn hóa vững mạnh mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng dựa trên sự tôn trọng, tinh thần đồng đội, cam kết chung để cùng phát triển không chỉ ở cấp độ công ty mà còn ở mỗi cá nhân. Đó còn là nhờ tinh thần lạc quan, nhiệt huyết của toàn thể đội ngũ, những người đã biến nơi đây thành một ngôi nhà chung, chứ không chỉ là một công sở”, ông Chung Teck Chin - Tổng Giám đốc Samtec Việt Nam cho biết.

Ông Chung Teck Chin gửi lời cảm ơn từng cá nhân và đội ngũ Samtec Việt Nam đã góp công tạo nên thành tựu này. “Khi mỗi thành viên được tin tưởng, hỗ trợ và khích lệ, họ sẽ tạo nên những điều phi thường”, ông nói.

Ông Chung Teck Chin - Tổng Giám đốc Samtec Việt Nam

Đại diện Samtec Việt Nam tại buổi trao giải HR Asia Awards 2025

Phúc lợi toàn diện - Phát triển bền vững

Samtec Việt Nam mang đến hệ thống phúc lợi toàn diện từ chế độ đãi ngộ cạnh tranh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, môi trường làm việc an toàn đến các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng. Nhân viên có cơ hội được tiếp cận, khám phá, thể hiện tài năng, sáng tạo tại các dự án khác nhau, qua đó mở rộng kiến thức và phát triển sự nghiệp bền vững.

Nhân viên Samtec tại khóa học“Root Cause Analysis Techniques and Problem-Solving Skills”

Buổi trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc qua “Chương trình cải tiến liên tục”

Đặt con người lên hàng đầu

Samtec khuyến khích nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Các hoạt động gắn kết nội bộ, chăm sóc tinh thần và phát triển cá nhân được tổ chức thường xuyên, giúp nhân viên luôn cảm thấy hạnh phúc, cống hiến và gắn bó lâu dài.

Hoạt động Teambuilding năm 2025

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” chính là lời mời gọi cho những ai đang tìm kiếm một môi trường làm việc:

Ổn định - Minh bạch - Bền vững

Năng động - Sáng tạo - Hội nhập quốc tế

Trao quyền phát triển và khuyến khích bứt phá

Công ty TNHH Samtec Việt Nam thành lập năm 2017, chuyên về sản xuất connector và dây cáp kết nối. Công ty đã và đang phát triển để trở thành một trong những môi trường làm việc tốt nhất trong khu vực.

Để biết thêm về chúng tôi, xin vui lòng truy cập:

https://www.facebook.com/Samtecvietnam

https://www.linkedin.com/company/samtecvietnam

(Nguồn: Samtec Việt Nam)