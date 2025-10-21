Sau phiên giảm điểm lịch sử với chỉ số VN-Index mất gần 95 điểm, thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên hồi phục khá ấn tượng hôm 21/10. Chỉ số VN-Index chung cuộc tăng 27 điểm (+1,65%) lên 1.663,43 điểm.

Nhóm cổ phiếu trụ cột đồng loạt tăng mạnh trở lại. Chỉ số VN30 tăng hơn 45 điểm (+2,41%). Trong 30 mã, có 26 mã tăng giá, trong đó có 2 mã tăng trần (FPT và HDBank), chỉ có 4 mã giảm giá (VCB, TCB, MSN, GAS). Trên toàn thị trường có 423 mã tăng giá (21 mã tăng trần), 778 mã đứng giá và 389 mã giảm (19 mã giảm sàn).

Như vậy thị trường lấy lại hơn 30% mức giảm trong phiên liền trước, tương đương khoảng 20% của tổng cú rơi 130 điểm trong 2 phiên.

Kịch bản hồi phục đã được nhiều chuyên gia dự báo trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế cao, đa số doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý III…

Thị trường chứng khoán tăng mạnh trở lại. Ảnh: HH

Tuy nhiên, những rung lắc và sự phân hóa trong phiên cho thấy sự thận trọng vẫn còn.

Một điểm đáng lưu ý là nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán vẫn có xu hướng giảm điểm. Cổ phiếu Novaland (NVL) tiếp tục giảm sàn mất 1.050 đồng xuống còn 14.400 đồng/cp với dư bán đạt gần 26 triệu đơn vị. Novaland là cái tên nằm trong danh sách có vi phạm khi phát hành và sử dụng trái phiếu trong quá khứ, được Thanh tra Chính phủ công bố hôm 17/10. Một số mã bất động sản khác giảm sàn như: DXS, SCR, CRV...

Dù vậy, nhìn chung thị trường khá tích cực với dòng tiền đổ vào bắt đáy lớn. Thanh khoản đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó có gần 48 nghìn tỷ đồng trên HoSE.

Khối các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh trong phiên VN-Index tăng 27 điểm. Cụ thể nhóm này đã mua ròng 2.400 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) quay trở lại dẫn dắt thị trường với mức tăng khá mạnh. Cổ phiếu Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vương làm chủ tịch tăng 8.500 đồng lên 203.400 đồng/cp.

Cổ phiếu FPT sau một thời gian dài giảm giá đã trở lại tăng trần thêm 6.000 đồng lên 93.000 đồng/cp. Khối ngoại mua 6,55 triệu cổ phiếu FPT, trong khi chỉ bán ra gần 757 nghìn cổ phiếu này. Khối ngoại cũng mua mạnh Hòa Phát (HPG), Chứng khoán SSI (SSI), CTG, SHB…

Ngoại trừ một vài mã cổ phiếu, thị trường nhìn chung đã hồi phục trở lại và xóa tan nỗi lo xảy ra tình trạng margin call - vốn có thể kéo thị trường xuống sâu hơn nữa.

Hiện dòng tiền vẫn rất mạnh mẽ. Khả năng đảo chiều chính sách tiền tệ vẫn chưa rõ có xảy ra hay không nhưng giới đầu tư đã bình tĩnh hơn so với phiên trước đó.

Một vấn đề cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm là tình hình dư nợ cho vay ký quỹ (margin). Tính tới cuối quý II, dư nợ margin lập kỷ lục mới, vượt 384 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, dư địa vẫn dồi dào nhờ quy mô vốn của các công ty chứng khoán tăng mạnh gần đây.