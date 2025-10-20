Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/10, thị trường chứng khoán (TTCK) chịu áp lực bán sau phiên giảm khá mạnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy giúp VN-Index chỉ giảm quanh mức 10-20 điểm trong buổi sáng. Tới đầu giờ chiều, có lúc VN-Index về gần tham chiếu.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh vào gần cuối phiên chiều 20/10, qua đó kéo VN-Index giảm hơn 90 điểm (-5%) ở thời điểm chuẩn bị bước vào đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ cuối phiên ATC.

Sau 14h, áp lực bán tăng vọt với cả trăm mã giảm hết biên độ. Tổng cộng thị trường ghi nhận gần 700 mã giảm điểm.

Đến cuối phiên, VN-Index giảm 94,76 điểm (-5,47%) xuống 1.636,43 điểm.

Rất nhiều mã trụ cột nhóm ngân hàng, bất động sản, bán lẻ... giảm giá. Techcombank (TCB) giảm sàn 2.800 đồng xuống 37.850 đồng/cp. VPBank (VPB) giảm sàn 2.200 đồng xuống 29.750 đồng/cp. MBBank (MBB), HDBank (HDB), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Sacombank (STB), TPBank (TPB), VIBank (VIB) đồng loạt giảm hết biên độ.

VN-Index giảm mạnh gần 95 điểm. Ảnh: HH

Cổ phiếu Masan (MSN), Chứng khoán SSI (SSI), Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Vincom Retail (VRE) cũng giảm sàn.

Hai cổ phiếu Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM) giảm mạnh. VIC giảm 9.100 đồng, xuống còn 194.900 đồng/cp. VHM giảm 8.000 đồng, xuống còn 108.000 đồng/cp.

Thị trường chứng khoán giảm mạnh trong bối cảnh thanh khoản buổi sáng khá thấp và khối ngoại vẫn bán ròng. Sức ép lên các cổ phiếu trụ cột tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu.

Tuy nhiên, giao dịch tăng khá mạnh trở lại trong 45 phút cuối phiên khi đa số cổ phiếu lớn giảm sàn. Tính chung cả phiên, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 58.000 tỷ đồng, trong đó riêng sàn HoSE chiếm hơn 53.000 tỷ đồng.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch cẩn trọng khi áp lực chốt lời tại vùng đỉnh đang chiếm ưu thế. Một số công ty chứng khoán cho rằng một nhịp điều chỉnh là cần thiết và giúp thị trường tái cân bằng trở lại.

Về trung và dài hạn, thị trường chứng khoán vẫn được đánh giá là kênh hút tiền tốt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tích cực. Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc thị trường chứng khoán được nâng hạng cũng có thể đón một dòng vốn ngoại lớn đổ vào các cổ phiếu trụ cột.