Thông tin về sân bay Gia Bình gây chú ý sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành cấp sân bay 4E. Theo đó, sân bay Gia Bình có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng. Được triển khai đồng thời là tuyến đại lộ Hà Nội - Gia Bình - kết nối giữa sân bay và trung tâm Thủ đô, gồm 10 - 14 làn cao tốc song hành và tích hợp tuyến đường sắt đô thị (metro) ở giữa.

Với tổng chi phí dự kiến khoảng 195.124 tỷ đồng, sân bay Gia Bình có mức đầu tư cực khủng, sẽ trở thành cảng hàng không quốc tế lớn nhất miền Bắc.

Thông tin quy hoạch sân bay quốc tế Gia Bình trong 2 giai đoạn. Ảnh minh hoạ: Việt Nhân

Sân bay Gia Bình và đại lộ Hà Nội - Gia Bình được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng di chuyển mạnh mẽ của các chuyên gia, kỹ sư và lao động cao cấp trong và ngoài nước, phục vụ cho các khu công nghiệp - dịch vụ đang phát triển tại Đông Bắc Hà Nội. Điều này không chỉ kích thích sự phát triển của dịch vụ lưu trú, du lịch… mà còn tạo ra một nhu cầu lớn về nhà ở, cho thuê và kinh doanh - đặc biệt là các dự án có vị trí thuận lợi, quy hoạch đồng bộ và tiện ích hiện đại.

Đại lộ Hà Nội - Gia Bình triển khai đồng bộ với sân bay đáp ứng nhu cầu di chuyển của đội ngũ lao động trong và ngoài nước. Ảnh minh hoạ: Việt Nhân

Nếu Sân bay Gia Bình là “điểm tựa”, thì các dự án phát triển đô thị sẽ là đòn bẩy cho sự tăng trưởng nhanh, mạnh và bền vững, trong đó Centa Riverside là một trong những dự án hưởng lợi sớm nhất. Dự án nằm trong khu đô thị VSIP Bắc Ninh - một trung tâm công nghiệp và đô thị sôi động với hàng loạt các doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia, lao động nước ngoài đông đảo. Centa Riverside sở hữu lợi thế kết nối khi chỉ cách trung tâm Bắc Ninh 15 phút, cách sân bay Gia Bình 20 phút, cách trung tâm Hà Nội 20 phút và cách sân bay Nội Bài 30 phút.

Centa Riverside điểm hẹn an cư và đầu tư đón sóng đại lộ Hà Nội - Gia Bình. Ảnh minh hoạ: Việt Nhân

Centa Riverside được quy hoạch đồng bộ, cung cấp đầy đủ các loại hình nhà ở và tiện ích cao cấp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của người dân. Với môi trường sống văn minh, hiện đại và không gian xanh mát, dự án này không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là một kênh đầu tư sinh lời bền vững, đón đầu xu hướng phát triển của khu vực.

