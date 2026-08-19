Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sau gần 6 tháng tạm dừng. Ảnh: Đoàn Ngọc

Sáng 19/8, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) chính thức đón những chuyến bay đầu tiên sau gần 6 tháng tạm dừng hoạt động để phục vụ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Đây là sự kiện đánh dấu việc khôi phục toàn bộ hoạt động khai thác hàng không tại tỉnh Lâm Đồng sau thời gian tạm dừng để thi công. Đồng thời, việc sân bay trở lại hoạt động cũng nhằm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nghi thức phun vòi nước chào mừng chuyến bay đầu tiên đáp xuống Sân bay Liên Khương, sáng 19/8. Ảnh: Ngọc Đoàn

Chuyến bay khai trương mang số hiệu VN1380 của Vietnam Airlines từ TPHCM đến Đà Lạt đã hạ cánh xuống sân bay Liên Khương. Ngay sau khi hạ cánh, xe chuyên dụng đã thực hiện nghi thức phun vòi nước chào mừng. Tại khu vực chân máy bay, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đón, tặng hoa và quà lưu niệm cho những du khách đầu tiên.

Việc sân bay Liên Khương khai thác trở lại được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng thị trường, thu hút du khách, nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sân bay Liên Khương đón những vị khách đầu tiên. Ảnh: Đoàn Ngọc

Theo ACV, trong ngày 19/8, sân bay Liên Khương dự kiến đón 28 lượt bay, trong đó có chuyến khai trương VN1380 của Vietnam Airlines từ TPHCM đến Đà Lạt. Trong giai đoạn đầu khai thác, sân bay dự kiến có 36-40 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 6.800 hành khách/ngày.

Dự kiến 4 tháng cuối năm 2026, lượng hành khách qua sân bay đạt khoảng 816.000 lượt.

Sau khánh thành, mạng bay nội địa Đà Lạt sẽ kết nối với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ. Chuyến bay quốc tế gồm đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) khai thác 4 chuyến/tuần và Đà Lạt - Singapore dự kiến mở lại từ tháng 12/2026 với 3 chuyến/tuần.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Liên Khương do ACV làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, thay thế kết cấu bê tông nhựa bằng bê tông xi măng, cùng sửa chữa hệ thống đường lăn, dải bảo hiểm và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phục vụ hoạt động bay.