Bốn nhà đầu tư các công trình dịch vụ hàng không tại sân bay Long Thành xin lùi tiến độ, trong đó có hạng mục dự kiến hoàn thiện vào tháng 3-4/2027. Tuy nhiên, Cục Hàng không yêu cầu hoàn thành đồng bộ trước ngày 23/12/2026.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến độ các dự án đầu tư kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4 (các công trình dịch vụ hàng không), sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Theo hợp đồng được điều chỉnh hồi tháng 6, cả 6 dự án phải hoàn thành xây dựng trước ngày 31/8. Tuy nhiên, đến nay chỉ có hai dự án đang lắp đặt thiết bị công nghệ, gồm công trình cung cấp suất ăn hàng không số 2 và công trình sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không, dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2.

Bốn dự án còn lại chưa hoàn thành phần xây dựng cơ bản, gồm công trình cung cấp suất ăn hàng không số 1; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1; bảo dưỡng tàu bay số 1 và số 3, 4.

Theo cơ chế hợp đồng, từ ngày 1/10/2026, các nhà đầu tư phải chịu xử phạt đối với khối lượng, giá trị xây dựng chưa hoàn thành.

Các công trình dịch vụ hàng không tại sân bay Long Thành phải hoàn thành đồng bộ trước ngày 23/12/2026 để phục vụ khai thác thương mại. Ảnh: Hoàng Anh.

Báo cáo với Cục Hàng không, các doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn do thiếu nhân công, vật liệu xây dựng; giá vật liệu, nhân công và xăng dầu biến động mạnh, làm tăng chi phí và gây áp lực dòng tiền. Ngoài ra, nhiều hệ thống kỹ thuật, thiết bị chuyên ngành cần thời gian thi công, tích hợp, chạy thử và hiệu chỉnh trước khi đưa vào khai thác.

Vì vậy, các nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án.

Cụ thể, Vietjet đề xuất chia dự án bảo dưỡng tàu bay thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đưa nhà chứa máy bay (hangar) chính, một phần xưởng bảo dưỡng, sân đỗ tàu bay và khu kỹ thuật vào khai thác từ ngày 24/12/2026. Giai đoạn 2 hoàn thiện các hạng mục còn lại, vận hành thử nghiệm, cấp chứng chỉ chuyên ngành và đưa toàn bộ cơ sở vào hoạt động với 100% công suất trong tháng 4/2027.

Tương tự, VACS đề xuất đưa nhà sản xuất suất ăn, trạm điện và trạm bơm nước sạch vào vận hành phục vụ chuyến bay từ ngày 24/12/2026. Các công trình phụ trợ như trạm xử lý nước thải, nhà bảo dưỡng, hệ thống phòng cháy chữa cháy... sẽ tiếp tục được hoàn thiện, chạy thử và nghiệm thu trong tháng 3/2027.

Cục Hàng không cho rằng những khó khăn về nhân lực, thiết bị, vật tư và tổ chức thi công thuộc trách nhiệm chủ quan của nhà đầu tư. Cơ quan này đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp huy động tối đa nguồn lực, tăng mũi thi công, tổ chức làm việc '3 ca 4 kíp' để đẩy nhanh tiến độ.

Về nguyên nhân khách quan, việc thi công chưa đồng bộ gói thầu 4.8 thuộc Dự án thành phần 3 ảnh hưởng đến phạm vi thi công và đấu nối hạ tầng kỹ thuật của Dự án thành phần 4. Đến nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chưa xác định chính xác thời điểm kết nối hạ tầng chung.

Dù vậy, Cục Hàng không khẳng định các công trình phải hoàn thành đồng bộ để phục vụ khai thác thương mại sân bay Long Thành. Những đề xuất kéo dài thời gian xây dựng và đưa vào khai thác sau mốc 24/12/2026 của nhà đầu tư được đánh giá là không có cơ sở.

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ, yêu cầu 6 dự án ưu tiên thuộc Dự án thành phần 4 hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác chậm nhất ngày 23/12/2026. Các nội dung khác của hợp đồng với nhà đầu tư không thay đổi.