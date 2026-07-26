Đây là một trong những bước hiệu chỉnh cuối cùng trước khi đường cất hạ cánh số 2 chính thức được đưa vào khai thác.

Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m, được thiết kế đáp ứng khai thác thường xuyên các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.

Công trình được hoàn thành sau khoảng 8 tháng, gồm 6 tháng thi công kết cấu và mặt đường bê tông, cùng 2 tháng lắp đặt, kết nối và hiệu chỉnh các thiết bị hàng không. Khi đưa vào khai thác, đường băng mới sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận máy bay thân rộng, đáp ứng nhu cầu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và các giai đoạn phát triển tiếp theo của sân bay Phú Quốc.

Hệ thống đèn hiệu hàng không đồng loạt thắp sáng đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong đợt hiệu chỉnh trước khi đưa vào khai thác. Ảnh: B. Đô

Trong giai đoạn đầu, khoảng 1.500 đèn hiệu hàng không và gần 400 biển báo được lắp đặt trên khu bay. Hệ thống đèn hiệu CAT II sử dụng công nghệ LED, có tuổi thọ thiết kế khoảng 50.000 giờ, bảo đảm độ sáng ổn định và giảm chi phí bảo trì.

Hai hệ thống đèn PAPI được bố trí ở hai đầu đường cất hạ cánh, hỗ trợ phi công xác định chính xác góc tiếp cận. Cùng với đó, hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME cung cấp thông tin về hướng tiếp cận, góc hạ cánh và khoảng cách đến đường băng, giúp máy bay hạ cánh an toàn trong điều kiện thời tiết hạn chế tầm nhìn.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, chuyến bay hiệu chuẩn dự kiến diễn ra ngày 27/7 sẽ kiểm tra, đánh giá độ chính xác của toàn bộ hệ thống dẫn đường và đèn hiệu hàng không trước khi hoàn tất các thủ tục đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác.

Đường cất hạ cánh số 2 là một hạng mục trong dự án đầu tư, mở rộng hạ tầng hàng không tại Phú Quốc. Dự án được triển khai đồng bộ với hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP, sân đỗ VIP cùng các hạng mục dẫn đường, an ninh, cứu nạn cứu hộ và công trình phụ trợ, đáp ứng mục tiêu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và nâng cao năng lực khai thác lâu dài của sân bay.

Theo phương án dự kiến, sân bay Phú Quốc sẽ được đầu tư đồng bộ với hai đường cất hạ cánh đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống nhà ga và hạ tầng hàng không hiện đại. Về lâu dài, công suất khai thác được định hướng nâng lên 50 triệu hành khách mỗi năm.

Hạ tầng mới được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời tạo điều kiện mở rộng mạng bay quốc tế bằng máy bay thân rộng, tăng kết nối trực tiếp với các thị trường Trung Đông, Đông Bắc Á, Nam Á và châu Âu.