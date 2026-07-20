Để đảm bảo mốc vận hành Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành vào tháng 12/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang đốc thúc các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục cuối cùng.

Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới giao thông đường bộ liên tỉnh kết nối cũng đang bước vào giai đoạn nước rút để sẵn sàng đón đầu ngày mở cửa "siêu sân bay".

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Các tuyến cao tốc liên tỉnh sẵn sàng chia sẻ áp lực

Nhiều ý kiến lo ngại việc nút giao ba tầng An Phú chậm tiến độ, cùng dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phải đến năm 2027 mới hoàn thành, có thể tạo thêm điểm nghẽn giao thông. Tuy nhiên, bức tranh kết nối giao thông toàn vùng vẫn có những tín hiệu tích cực khi các trục huyết mạch giữa TPHCM và TP Đồng Nai đang được triển khai bám sát kế hoạch.

Nút giao An Phú, cửa ngõ kết nối trung tâm TPHCM với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chậm tiến độ, lùi mốc hoàn thành vào năm 2027. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) dài gần 54km, tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng, đã được thông xe tạm từ tháng 5/2026. Khi hoàn thành toàn tuyến trong năm nay, dự án sẽ góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 51, đồng thời hình thành trục kết nối trực tiếp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và Biên Hòa với sân bay, rút ngắn khoảng một nửa thời gian di chuyển.

Ở hướng kết nối khác, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km đang hoàn thiện các hạng mục cuối, dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 9 tới. Cùng với cầu Nhơn Trạch và Vành đai 3 TPHCM, tuyến kết nối này sẽ mở thêm hướng di chuyển từ miền Tây, phía Nam TPHCM đến sân bay, giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Mạng lưới giao thông quanh sân bay sẽ tiếp tục được hoàn thiện khi các địa phương đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án lớn như Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cát Lái. Cùng với hai tuyến đường nội bộ T1, T2 dẫn trực tiếp vào nhà ga, các hướng tiếp cận sân bay cơ bản được đảm bảo.

Trục cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 9/2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Giải pháp kết nối linh hoạt và tầm nhìn dài hạn

Để sân bay Long Thành vận hành hiệu quả trong lúc chờ các dự án phía Đông TPHCM hoàn thành, các chuyên gia cho rằng giải pháp điều tiết giao thông từ xa nhằm giảm tải cho cao tốc TPHCM - Long Thành hiện hữu là cần thiết.

Khi đó, phương tiện từ miền Tây và Nam TPHCM sẽ được phân luồng qua cao tốc Bến Lức - Long Thành. Xe từ trung tâm đi theo Quốc lộ 1A qua Biên Hòa, nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để xuống sân bay. Lộ trình này tuy dài hơn nhưng giúp tài xế làm chủ thời gian nhờ mặt đường rộng rãi, không lo ùn tắc.

Về lâu dài, TPHCM và TP Đồng Nai nghiên cứu đầu tư 5 dự án, đoạn tuyến metro kết nối hai sân bay với tổng vốn khoảng 14 tỷ USD, chia làm 3 hành lang chính:

Hành lang 1: Nối Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành, kết hợp 2 đoạn tuyến metro số 2 hiện hữu đang thi công (Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm) với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (dự kiến khởi công tháng 9/2026).

Hành lang 2: Đi qua Phú Hữu, kết hợp tuyến metro số 6 (kế hoạch khởi công tháng 12/2026) với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Hành lang 3: Kéo dài tuyến metro số 1 từ ga Suối Tiên về Trung tâm hành chính TP Đồng Nai rồi chạy thẳng ra sân bay; dự án này đang được TP Đồng Nai đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác tạm từ tháng 5/2026. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Kiến trúc sư (KTS) Khương Văn Mười, sân bay Long Thành tương lai sẽ là cửa ngõ chính đón lượng lớn du khách và nhà đầu tư quốc tế. Vì vậy, việc kết nối giao thông giữa sân bay này với trung tâm TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất cùng các tỉnh lân cận là câu chuyện mang tính 'sống còn'.

Ông nhìn nhận, giai đoạn đầu vận hành khó tránh khỏi những bất tiện do các dự án quanh khu vực chưa hoàn thiện, nhưng đây chỉ là bài toán trước mắt. Khi hạ tầng được hoàn thành cuốn chiếu, mạng lưới cao tốc và metro liên vùng đi vào hoạt động, dòng khách và hàng hóa sẽ lập tức được khơi thông.

Trong mạng lưới đó, vị chuyên gia đánh giá trục dịch chuyển về hướng biển sẽ sở hữu lợi thế lớn nhất khi các tuyến cao tốc đồng loạt kết nối vào sân bay. Cụ thể, du khách có thể đi thẳng xuống Hồ Tràm qua cao tốc đô thị Hồ Tràm – Long Thành, về Vũng Tàu theo cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu rồi nối dài hành trình đến khu đô thị lấn biển Cần Giờ nhờ tuyến đường vượt biển tương lai kết nối từ Vũng Tàu sang.

Ở chiều ngược lại, hệ thống này cũng mang đến hướng tiếp cận sân bay tối ưu cho Cần Giờ. Thay vì phải chạy dọc đường Rừng Sác để lên cao tốc Bến Lức - Long Thành, người dân và du khách từ khu đô thị lấn biển Cần Giờ chỉ cần băng qua đường vượt biển để sang Vũng Tàu, nối vào cao tốc đô thị là đến thẳng sân bay với lộ trình ngắn hơn rõ rệt.

"Sự liên kết này không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, mà còn đánh thức tiềm năng phát triển to lớn cho cả vùng kinh tế và du lịch biển phía Nam", KTS Khương Văn Mười nhấn mạnh.