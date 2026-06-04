Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lịch bay trung bình sẽ chạm mốc 720 chuyến/ngày (440 chuyến nội địa, 280 chuyến quốc tế), tăng 15% so với hiện tại. Áp lực tăng tải tập trung vào các đường bay nội địa nhằm phục vụ mùa du lịch.

Biểu đồ khai thác dịp hè năm nay được chia làm 2 giai đoạn rõ rệt: Từ ngày 1-30/6, sân bay phục vụ khoảng 670 chuyến với trung bình 115.000 lượt khách mỗi ngày. Từ ngày 1/7 - 15/8, Tân Sơn Nhất chính thức bước vào giai đoạn đỉnh điểm với lịch bay mỗi ngày vọt lên 730 chuyến, với lượng khách chạm ngưỡng 125.000 người.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 4/6. Ảnh: TK

Hiện tại, do giá nhiên liệu và chi phí vận hành tăng, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa đang ở mức cao.

Kết quả khảo sát giá vé tháng 6 cho thấy, giá vé khứ hồi hạng phổ thông (chưa tính hành lý ký gửi) chặng TPHCM - Đà Nẵng dao động từ 2,5 - 4,8 triệu đồng; TPHCM - Phú Quốc khoảng 2 - 3,5 triệu đồng; TPHCM - Hà Nội từ 3,5 - 5,5 triệu đồng tùy thuộc giờ bay.

Dù lưu lượng hành khách tăng cao, năng lực khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn được đảm bảo nhờ điểm tựa vững chắc từ nhà ga T3.

Sau một thời gian đi vào vận hành ổn định, ga T3 với công suất thiết kế 20 triệu khách mỗi năm đã phát huy tối đa hiệu quả, giúp giải tỏa áp lực và giảm thiểu đáng kể cảnh ùn ứ tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh.

Để tối ưu hóa năng lực khai thác hiện có, sân bay tiếp tục duy trì phương án phân luồng khoa học giữa các nhà ga. Theo đó, ga T3 đảm nhận phục vụ toàn bộ hành khách của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun Phú Quốc Airways.

Trong khi đó, nhà ga T1 cũ được quy hoạch dành riêng để khai thác các chuyến bay của Vietjet Air, giúp điều tiết dòng người qua lại một cách nhịp nhàng, thông suốt.