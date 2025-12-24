Những ngày cuối năm, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách sẽ nhận thấy các nhà ga thông thoáng hơn nhiều so với mọi khi. Từ khu vực làm thủ tục đến khu vực đợi lên tàu bay đều không còn cảnh chen chúc mà thay vào đó là những hình ảnh trật tự, thoáng đãng.

Anh Hoàng Khánh An (TP.HCM) chia sẻ: “Gần đây tôi thường xuyên có việc phải ra Hà Nội và lần nào chuyến bay của tôi từ Tân Sơn Nhất cũng bay đúng giờ. Tôi thấy từ khi sân bay đưa vào khai thác nhà ga mới T3 và hãng hãng không Vietjet tự phục vụ dịch vụ mặt đất, chất lượng dịch vụ và tỉ lệ đúng giờ của các chuyến bay đã tăng lên rõ rệt”.

Anh Khánh An cho biết anh thường bay các chuyến bay vào buổi chiều từ Tân Sơn Nhất nhưng các chuyến bay thường đúng giờ, nếu thay đổi thì chỉ vào những ngày thời tiết xấu khiến máy bay phải điều chỉnh thời gian cất cánh để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Hiện tại, Vietjet là hãng hàng không khai thác hoạt động tại nhà ga T1, các hãng còn lại đã chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 mới. Sự điều chỉnh này góp phần giảm mạnh áp lực lên nhà ga T1 vốn đã quá tải trầm trọng tại sân bay quốc tế đông nhất Việt Nam này.

Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV), nhà ga T3 có công suất 20 triệu lượt hành khách/năm, nâng tổng công suất của cả Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên 50 triệu lượt hành khách/năm, đáp ứng được thực tế lượng khách đang lên tới 40 triệu lượt/năm, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh việc ACV đưa vào khai thác nhà ga mới, từ cuối tháng 4/2025, Hãng hàng không Vietjet đã tiếp nhận chuyển giao khai thác dịch vụ mặt đất tại Tân Sơn Nhất, từ làm thủ tục, các dịch vụ vận chuyển hành khách, hành lý trong sân bay cũng như các dịch vụ khác…, là bước tiến tiếp theo trong hành trình hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng không của Vietjet.

Chị Mai Thái Linh (Đồng Nai) vừa hoàn tất thủ tục cho chuyến bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, cho biết đây là lần đầu chị bay từ Tân Sơn Nhất kể từ khi Vietjet tự phục vụ dịch vụ mặt đất, và chị nhận thấy sự khác biệt.

Ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vietjet, cho biết: “Việc thực hiện toàn bộ các hoạt động phục vụ mặt đất, dịch vụ tại sân bay cho phép Vietjet chủ động về chất lượng, hiệu quả của toàn bộ sản phẩm, dịch vụ. Mỗi chuyến bay, từ lúc khách đến sân bay đến khi cất cánh, đều được tối ưu để mang lại trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt”.

Kết quả tại Tân Sơn Nhất là nối tiếp thành công mà Vietjet đã có kinh nghiệm triển khai công tác phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) từ năm 2020 và đạt chứng nhận tiêu chuẩn an toàn chất lượng trong lĩnh vực khai thác mặt đất của IATA (ISAGO) từ năm 2024.

Cơ sở vật chất được nâng cấp và việc các hãng hàng không đầu tư tăng cường chất lượng dịch vụ đã giúp các hãng bay vận hành khai thác tốt hơn, cải thiện đáng kể chỉ số bay đúng giờ (OTP), rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách. Thực tế tích cực này dự báo hành khách đi lại trong dịp Tết sắp tới qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thuận lợi hơn nhiều so với mọi năm.