Sắn cung cấp carbohydrate, kali, chất xơ và một số vitamin có lợi cho sức khỏe đường ruột và bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, loại củ này có thể gây ngộ độc nếu không được sơ chế, nấu chín đúng cách.

Sắn cung cấp chất xơ, kali và vitamin

Theo Real Simple, chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro (Mỹ) cho biết sắn chứa kali và chất xơ quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa. Sắn dễ tiêu hóa, có thể giảm đầy hơi và tình trạng viêm ở đường ruột. Hàm lượng chất xơ trong loại củ này cũng hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt. Sắn còn giàu carbohydrate, phù hợp với những người cần bổ sung năng lượng.

Trong khi đó, theo chuyên gia dinh dưỡng Angela Lemond (Mỹ), sắn là nguồn cung cấp vitamin C và một số vitamin nhóm B, gồm niacin, riboflavin và thiamin. Tương tự các loại củ khác, sắn chứa nhiều tinh bột kháng, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột và duy trì lượng đường trong máu.

Sắn cần được sơ chế, chế biến đúng cách. Ảnh: Ban Mai

Cách chế biến sắn an toàn

Sắn có thể gây ngộ độc nếu được sơ chế hoặc nấu không đúng cách. Theo chuyên gia Shapiro, mọi người cần gọt vỏ, ngâm và nấu chín sắn để loại bỏ các chất độc. Bạn nên ngâm sắn trong nước vài giờ, sau đó rửa sạch và gọt bỏ toàn bộ vỏ.

Tiếp theo, bạn cho sắn vào nồi nước sôi, luộc khoảng 20-30 phút đến khi củ mềm, dễ dàng dùng dĩa/đũa xiên qua. Chuyên gia Lemond lưu ý không sử dụng lại nước luộc sắn.

Ngoài luộc, sắn có thể được hấp, nướng. Dù áp dụng phương pháp nào, bạn vẫn cần bảo đảm sắn chín hoàn toàn, không còn phần sống. Khi được chế biến đúng cách, sắn là nguồn cung cấp năng lượng tốt và an toàn nếu ăn ở mức độ vừa phải.

Những ai nên tránh ăn sắn?

Theo chuyên gia Shapiro, sắn sống chứa các glycoside sinh xyanua, có thể giải phóng xyanua khi được hấp thụ. Đây là chất độc đối với con người.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không nên ăn sắn dưới bất kỳ hình thức nào do hệ tiêu hóa còn đang phát triển. Sắn cũng không phải nguồn thực phẩm chính để cung cấp các chất dinh dưỡng hằng ngày cho trẻ.

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú cũng nên tránh ăn sắn vì những chất hấp thụ vào cơ thể có thể được truyền sang thai nhi hoặc trẻ nhỏ. Do đó, việc ăn sắn được xem là không an toàn trong thai kỳ.

Người mắc bệnh thận hoặc phải hạn chế kali cần thận trọng khi ăn loại củ này. Chuyên gia Shapiro cảnh báo sắn chứa nhiều kali, có thể gây bất lợi cho những người có vấn đề về thận hoặc đang áp dụng chế độ ăn hạn chế kali, bởi nồng độ kali cao có thể làm tăng thêm gánh nặng cho thận.